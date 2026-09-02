NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Petróleo

"Mañana comenzamos a perforar el primer pozo": régimen de Delcy Rodríguez firma ampliación de operaciones de Chevron en Venezuela y otras empresas petroleras

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Las empresas petroleras de Estados Unidos, Chevron y General Electric, Aspect Energy, entre otras, así como la italiana Eni, firmaron nuevos acuerdos petroleros.

Ejecutivos de empresas petroleras de distintas partes del mundo concretaron este miércoles nuevos acuerdos petroleros con la presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas, y Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores.

Las empresas petroleras de Estados Unidos, Chevron y General Electric, Aspect Energy, entre otras, así como la italiana Eni, firmaron nuevos acuerdos petroleros con el régimen venezolano para la exploración y explotación del crudo.

o

Claudio Descalzi, presidente ejecutivo de la italiana Eni, explicó que el proyecto plantea la participación en cinco proyectos.

En ese sentido, señaló que el trabajo comienza de manera inmediata.

"Mañana vamos a comenzar a perforar el primer pozo", declaró.

"Podemos alcanzar nuestra meta de un millón de barriles diarios", resaltó.

Por su parte, Michael Wirth, CEO de Chevron se mostró optimista con el trabajo que realizarán en Venezuela. "Vamos a construir un siglo que produzca energía y progreso", declaró.

o

Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que "hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela".

"El catalizador para mejorar la vida en Venezuela es la energía", resaltó.

Entretanto, Delcy Rodríguez agradeció la presencia de los ejecutivos petroleros en Caracas.

"Estamos haciendo historia con la firma de importantes acuerdos", indicó.

"Yo espero que estos acuerdos sean de mutuos beneficios", agregó.

Temas relacionados:

Petróleo

Acuerdo petrolero

Chevron

Empresas

Delcy Rodríguez

Chris Wright

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En Venezuela lo que existen son marionetas": abogado sobre acuerdo petrolero de EEUU y el régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Helicóptero Colombia/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha ejecutado tres bombardeos contra criminales dando de baja a más de 30 bandidos

Familiares de presos políticos rechazan acuerdo petrolero - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Los venezolanos somos más que petróleo”: familiar de preso político sobre acuerdo con EEUU

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos: ¿Un tirano afligido o cinismo VIP?

Más de Actualidad

Ver más
La aerolínea Latam-Foto: EFE
LATAM

LATAM reanudará sus vuelos Bogotá-Caracas el 4 de septiembre tras la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Colapso de Mina en Policarpa, Nariño - Foto: RCN
Colapso

Mueren al menos 13 personas y siete más resultan heridas en colapso de una mina ilegal en Colombia

Estragos del terremoto en Cali (AFP)
Terremoto en Colombia

Indra Group anuncia que desplegará más de 70 puntos de conectividad satelital en zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Premio Puskas de la FIFA - Foto: EFE
Gol

"¿Tenemos Puskás 2026?": así fue el impresionante gol de taco que se dio en Inglaterra y que varios consideran que será el mejor del año

La aerolínea Latam-Foto: EFE
LATAM

LATAM reanudará sus vuelos Bogotá-Caracas el 4 de septiembre tras la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Colapso de Mina en Policarpa, Nariño - Foto: RCN
Colapso

Mueren al menos 13 personas y siete más resultan heridas en colapso de una mina ilegal en Colombia

Estragos del terremoto en Cali (AFP)
Terremoto en Colombia

Indra Group anuncia que desplegará más de 70 puntos de conectividad satelital en zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Marco Rubio/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Marco Rubio

¿Conversaciones entre Marco Rubio y Delcy? Así sería el histórico acuerdo de EE. UU. sobre Venezuela

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
Narcotráfico

Mano dura: EE. UU. impone sanciones a red que une bandas ecuatorianas con cárteles mexicanos

Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino apelará sanciones de la FIFA en contra de su selección tras la final del Mundial y amenaza con acudir al TAS

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023