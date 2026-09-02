"Mañana comenzamos a perforar el primer pozo": régimen de Delcy Rodríguez firma ampliación de operaciones de Chevron en Venezuela y otras empresas petroleras

Ejecutivos de empresas petroleras de distintas partes del mundo concretaron este miércoles nuevos acuerdos petroleros con la presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas, y Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores.

Las empresas petroleras de Estados Unidos, Chevron y General Electric, Aspect Energy, entre otras, así como la italiana Eni, firmaron nuevos acuerdos petroleros con el régimen venezolano para la exploración y explotación del crudo.

Claudio Descalzi, presidente ejecutivo de la italiana Eni, explicó que el proyecto plantea la participación en cinco proyectos.

En ese sentido, señaló que el trabajo comienza de manera inmediata.

"Mañana vamos a comenzar a perforar el primer pozo", declaró.

"Podemos alcanzar nuestra meta de un millón de barriles diarios", resaltó.

Por su parte, Michael Wirth, CEO de Chevron se mostró optimista con el trabajo que realizarán en Venezuela. "Vamos a construir un siglo que produzca energía y progreso", declaró.

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Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que "hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela".

"El catalizador para mejorar la vida en Venezuela es la energía", resaltó.

Entretanto, Delcy Rodríguez agradeció la presencia de los ejecutivos petroleros en Caracas.

"Estamos haciendo historia con la firma de importantes acuerdos", indicó.

"Yo espero que estos acuerdos sean de mutuos beneficios", agregó.