María Corina Machado pide fijar de inmediato la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela: "La gente tiene que estar en el centro del proceso"

Este viernes, la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, pidió fijar de inmediato la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Durante su intervención en el Congreso de la Red Liberal de América Latina (RELIAL), Machado sostuvo: "Venezuela tiene hoy la oportunidad histórica de avanzar hacia una transición democrática".

La fundadora del partido político Vente Venezuela habló de las condiciones que deben existir para restablecer la democracia en su país.

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Además, reiteró que los ciudadanos deben estar en el centro del proceso y que se necesitan instituciones sólidas para garantizar elecciones legítimas.

"Para que esta transición sea ordenada, la gente tiene que estar en el centro del proceso (...) Es fundamental ponerle fecha ya a las elecciones presidenciales", pronunció la apodada 'dama de hierro'.

Durante los últimos días, sectores de la oposición venezolana han intensificado sus exigencias para que se definan las fechas y las condiciones de los próximos comicios.

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Al tiempo, diferentes actores políticos debaten sobre las garantías institucionales y políticas que deberían existir para asegurar un nuevo proceso electoral.

El pasado domingo la oposición venezolana presentó el 'Gran Acuerdo Nacional' con el que se confirma a Machado como su principal líder.

Los integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pactaron ratificar el mandato de cambio político expresado por los ciudadanos en las urnas, así como reconocer y respaldar el liderazgo de Machado, quien permanece exiliada en Panamá.

Mediante su intervención virtual, Machado destacó la importancia de la iniciativa y la calificó como una de las más necesarias para impulsar la tan anhelada transición política.

De momento, el panorama político en Venezuela es confuso, pues cabe mencionar que, tras la captura del dictador Maduro, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un "acercamiento" pragmático y de "reconocimiento bilateral".