Juez revocó prisión domiciliaria para hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín: irá a un centro carcelario por presunta corrupción

Un juez penal del circuito de Medellín revocó la medida de arresto domiciliario y ordenó la prisión en establecimiento carcelario de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La decisión se produjo tras resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, que consideraba insuficiente la medida inicial.

Miguel Andrés Quintero Calle fue vinculado formalmente en septiembre pasado a una investigación por presunto direccionamiento irregular de contratos. Los hechos investigados involucran seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en el departamento de Antioquia.

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Según informó la Fiscalía General de la Nación a través de su cuenta oficial, las irregularidades en estos contratos públicos habrían ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos. El monto representa una suma significativa en recursos públicos que presuntamente se vieron afectados por las acciones investigadas.

El procesado enfrenta cargos por dos delitos graves: interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Ambos delitos están relacionados con la gestión irregular de recursos públicos y el presunto favorecimiento indebido en procesos de contratación estatal.

La decisión judicial de segunda instancia representa un endurecimiento de las medidas cautelares inicialmente impuestas. Mientras la primera instancia había considerado suficiente el arresto domiciliario, el juez de apelación determinó que la naturaleza de los delitos y las circunstancias del caso ameritan la privación de la libertad en un centro carcelario.

Este caso se suma a las controversias que han rodeado a la administración de Daniel Quintero en Medellín. Aunque el exalcalde no está vinculado directamente a esta investigación, el proceso judicial contra su hermano genera atención mediática por la conexión familiar.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad administrativa que agrupa a diez municipios de Antioquia, incluyendo Medellín e Itagüí. La institución maneja importantes recursos públicos destinados a proyectos de desarrollo regional y servicios como el cuerpo de bomberos.

El proceso judicial continúa su curso, y Miguel Andrés Quintero Calle deberá enfrentar las siguientes etapas procesales desde un establecimiento carcelario, donde permanecerá mientras avanza la investigación y eventual juicio.