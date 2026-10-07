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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Dictadura

El dirigente sindical venezolano Orlando Ramírez reaparece tras casi un mes: fue dejado en una carretera de madrugada

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Orlando Ramírez, dirigente sindical venezolano - Foto de referencia: X
Orlando Ramírez, dirigente sindical venezolano - Foto de referencia: X
El presidente del Sindicato del Ministerio de Transporte había sido detenido luego de participar en una protesta pacífica frente a la sede de esa institución en Caracas.

Orlando Ramírez, dirigente sindical venezolano, fue liberado durante la madrugada del martes 6 de octubre, luego de permanecer casi un mes en paradero desconocido tras su detención el 8 de septiembre.

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De acuerdo con información proporcionada por su abogado y defensor de derechos humanos, Eduardo Torres, la liberación de Ramírez no estuvo acompañada de un procedimiento judicial.

El sindicalista habría sido dejado en plena carretera cerca de las 3:00 de la madrugada, específicamente en la autopista que comunica a los estados Yaracuy y Lara.

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Ramírez fue encontrado posteriormente por otros dirigentes sindicales, quienes lo auxiliaron y lo trasladaron hasta Barquisimeto, estado Lara.

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El presidente del Sindicato del Ministerio de Transporte había sido detenido luego de participar en una protesta pacífica frente a la sede de esa institución en Caracas.

Durante la manifestación, los trabajadores reclamaban mejoras salariales y el cumplimiento de reivindicaciones laborales.

La Coalición Sindical Nacional y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el caso como una desaparición forzada y exigieron información sobre el paradero del dirigente.

La liberación se produjo un día después de que sus abogados presentaran un recurso de habeas corpus ante tribunales de Caracas.

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