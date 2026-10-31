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Sábado, 31 de octubre de 2026
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ONU

La ONU pide investigar la muerte de uno de sus empleados durante custodia de los hutíes en Yemen

octubre 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bandera de la ONU - Foto de referencia: EFE
Bandera de la ONU - Foto de referencia: EFE
Los familiares del trabajador de la ONU detenido desde el año 2024 aún sigue sin conocer los detalles sobre su deceso, según Volker Türk.

Este sábado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió una investigación sobre la muerte de uno de sus empleados, detenido desde el año 2024 por el grupo armado islamista chií hutíes en Yemen, donde los combatientes proiraníes arrestaron a decenas de trabajadores de la organización internacional.

Mohammad el Shami, miembro del personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Yemen, estaba detenido arbitrariamente por los hutíes desde el 6 de junio de 2024. "Según la información proporcionada por su familia, falleció hace más de un mes, pero sus seres queridos solo fueron informados recientemente", afirmó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un comunicado.

De acuerdo con las declaraciones del Alto Comisionado, Volker Türk, los familiares del trabajador de la ONU detenido desde el año 2024 aún siguen sin conocer los detalles sobre su deceso.

"La familia de Mohammad no ha recibido ninguna explicación sobre la causa o las circunstancias de su muerte; tiene derecho a conocer la verdad", expresó.

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Frente a este caso, el Alto Comisionado exige a las autoridades hutíes una investigación "urgente, independiente y exhaustiva", con divulgación de los expedientes médicos y de detención, conservación de las pruebas y establecimiento de responsabilidades.

Cabe destacar que Yemen se sumió de nuevo en la guerra en julio pasado, después de cuatro años de calma, arrastrado por el conflicto en Oriente Medio, que en simultáneo ha tenido que enfrentar el conflicto entre EEUU y el régimen de Irán, el cual ha traído represalias a otras naciones de la región.

Las hostilidades se intensificaron en septiembre después de una ofensiva de los combatientes proiraníes en el oeste del país.

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Desde entonces, Arabia Saudita, aliada del gobierno, bombardea las posiciones de los hutíes, quienes responden multiplicando los ataques en territorio saudí.

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