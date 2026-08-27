"Este lugar está acabado, está en ceros": duro testimonio de mujer con familia afectada en Nepal

En entrevista con El Informativo de NTN24, Dikshya Subedi, responsable nacional de "SHE Changes Climate", movimiento global sin fines de lucro fundado en 2020 que busca lograr una representación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones sobre el cambio climático, y fundadora de las organizaciones juveniles 'Youth Action for Sustainable y ECO Nepal', habló sobre su familia que está afectada tras la catástrofe.