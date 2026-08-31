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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Donald Trump

Donald Trump se reunirá con altos ejecutivos de refinerías de Estados Unidos tras acuerdo petrolero con Venezuela

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Según información publicada por Fox News, el mandatario sostendrá reuniones con dirigentes de refinerías para desarrollar el pacto petrolero alcanzado con el régimen de Delcy Rodríguez.

El presidente Donald Trump mantendrá este martes reuniones con altos ejecutivos petroleros de Estados Unidos tras un ambicioso acuerdo con el régimen venezolano anunciado días atrás.

Según información publicada por Fox News, el mandatario sostendrá reuniones con dirigentes de refinerías para desarrollar el pacto petrolero alcanzado con el régimen de Delcy Rodríguez.

El acuerdo estima un desembolso de 65.000 millones de dólares para intervenir en 17 campos estratégicos y elevar la producción a 1,5 millones de barriles diarios de petróleo.

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El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con el régimen de Venezuela.

Según el mandatario, es el "mayor acuerdo petrolero" de la historia, mismo que habla de 65.000 millones de barriles.

"Los Estados Unidos de América acaban de firmar un acuerdo con el país de Venezuela sobre, ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL!", señaló el presidente en su red social Truth.

Y agregó: "bajo mi dirección, el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y, a través de una asociación con negocios privados, han asegurado el control mayoritario estadounidense de más de 65 MIL MILLONES DE BARRILES de reservas petroleras probadas en Venezuela, sin costo para el contribuyente estadounidense".

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Según Trump, "esta transacción histórica DUPLICA las reservas de petróleo estadounidenses, aumenta en gran medida nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios del gas para todos los estadounidenses, en el futuro, al tiempo que ayuda a continuar para poner a Venezuela en un camino hacia un tremendo éxito y una gran prosperidad".

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