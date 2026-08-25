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Martes, 25 de agosto de 2026
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Ucrania

El famoso chef José Andrés usó el lema “América Primero” para pedir a Trump más ayuda militar para Ucrania

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El chef español José Andrés-Foto: EFE
El chef español José Andrés-Foto: EFE
El fundador de World Central Kitchen apeló directamente al presidente de EE. UU. desde la capital ucraniana para requerir sistemas de defensa Patriot.

Durante una visita a la capital de Ucrania, el chef José Andrés instó públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reforzar el suministro de sistemas de defensa aérea a las fuerzas ucranianas para proteger a la población civil y a las empresas norteamericanas radicadas en el país.

A través de un mensaje en la red social X, el fundador de World Central Kitchen apeló al lema “América Primero” para fundamentar su reclamo, señalando que las incursiones aéreas rusas continúan destruyendo instalaciones corporativas, escuelas y hospitales.

​”No sé qué es para ‘América Primero’ más importante que proteger los intereses de los estadounidenses y de las empresas estadounidenses fuera del país; también dentro de Ucrania, donde Rusia ataca una semana tras otra”, declaró el cocinero asturiano.

El embajador de la plataforma de recaudación UNITED 24 respaldar su petición con datos sobre la presencia norteamericana en la zona de conflicto, José Andrés instó a enviar baterías de misiles Patriot para interceptar los bombardeos y misiles que impactan sobre fábricas y establecimientos comerciales.

El chef difundió un listado de corporaciones estadounidenses operativas en suelo ucraniano cuyos empleados o sedes se han visto afectados por la guerra, incluyendo a firmas como Boeing, Coca-Cola y McDonald 's.

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La declaración se dio tras una reunión sostenida a finales de la semana pasada en Kiev con el presidente Volodímir Zelenski y una delegación de personalidades internacionales, el reclamo del cocinero español añade presión mediática sobre el debate del envío de defensas aéreas a Kiev.

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Mientras los ataques aéreos siguen golpeando sectores habitados e infraestructuras estratégicas, la intervención de figuras de perfil internacional como José Andrés busca acelerar las decisiones en Washington para fortalecer la protección del espacio aéreo en Ucrania.

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