Este es el mensaje con el que la Vicepresidencia de Colombia definió al retrato que quedará de Francia Márquez tras fin del Gobierno Petro

A menos de dos días de terminar el Gobierno de Gustavo Petro, la Vicepresidencia de la República dio a conocer las imágenes del retrato oficial de la vicepresidenta Francia Márquez. El cuadro quedó ubicado en la galería de la Casa Vicepresidencial, en la pared donde están los rostros de quienes han ejercido ese cargo desde su creación.

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La obra fue realizada por el maestro Jaime Rojas. Allí se puede ver a la vicepresidenta saliente esbozando una sonrisa, con el cabello recogido y lo que parecería ser una chaqueta de colores verde, rojo y negro.

En la parte inferior del cuadro se lee su nombre completo, "Francia Elena Márquez Mina", así como el período en el que ejerció el cargo, "7 de agosto de 2022 - 7 de agosto de 2026", junto a la palabra "doctora".

De igual manera, desde la Vicepresidencia destacaron que Francia Márquez hizo historia al convertirse en la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo y que, desde ahora, tendrá su espacio en esta galería.

Asimismo, a través de sus redes sociales, la vicepresidenta también compartió diferentes fotografías de ese momento.

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Adicionalmente, aseguró que con su paso dejó las puertas abiertas para que más mujeres afrodescendientes puedan ocupar esa casa en una futura administración.

"Hoy, como defensora de los derechos humanos, madre y cuidadora de la vida en la casa grande, dejo las puertas abiertas para quienes sostienen este país desde el trabajo, la resistencia y la dignidad", escribió.

Finalmente, su retrato quedó al lado del de Marta Lucía Ramírez, quien fue la mano derecha del exmandatario Iván Duque, antecesor de Gustavo Petro.