Uno de cada tres niños enfrenta múltiples amenazas climáticas en América Latina, alerta UNICEF
En entrevista con NTN24, Reis López, asesor de Resiliencia Climática de UNICEF, explicó que la situación es especialmente preocupante en América Latina y el Caribe. "Uno de cada tres niños en América Latina y el Caribe está expuesto al menos a tres amenazas climáticas simultáneas que ponen en riesgo su salud, educación y supervivencia", señaló.
El informe evidencia que los efectos del cambio climático no afectan a todos por igual. Los menores que viven en zonas rurales, comunidades indígenas, poblaciones afrodescendientes o en condición de pobreza enfrentan mayores riesgos debido a la falta de acceso a servicios básicos y menor capacidad para recuperarse después de un desastre.
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Además del aumento de temperaturas, UNICEF advierte sobre la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria y el chikunguña, así como los efectos de la contaminación del aire, especialmente en menores de cinco años.
"Este choque de diferentes amenazas climáticas puede tener impactos a largo plazo e incluso entre generaciones", advirtió López.
El organismo plantea tres acciones prioritarias: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluir a la infancia como grupo prioritario en los planes de adaptación al cambio climático y garantizar que niños y adolescentes participen en la toma de decisiones sobre las políticas climáticas.
"La infancia debe ser considerada un grupo prioritario en servicios como salud, agua y educación", concluyó el experto.