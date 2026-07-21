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Fútbol

¿Tras los pasos de Cabo Verde? País que nunca ha jugado un partido oficial de fútbol busca construir selección nacional

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Balón oficial de la final del Mundial - Foto: EFE
Balón oficial de la final del Mundial - Foto: EFE
La nación insular del Pacífico, que nunca ha disputado un partido internacional oficial, impulsa un proyecto para desarrollar el deporte desde las categorías infantiles y aspira a tener un equipo absoluto en los próximos años.

Nauru busca dar sus primeros pasos en el fútbol internacional con un proyecto que pretende sentar las bases de una futura selección nacional, según un reportaje de BBC Sport.

La pequeña nación insular del Pacífico nunca ha jugado un partido internacional oficial y cuenta actualmente con un solo campo de juego, pero un grupo de voluntarios liderado por el británico Charlie Pomroy trabaja para desarrollar el deporte desde cero y formar a una nueva generación de futbolistas.

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Esta consideración llega después de que el Mundial 2026 despertara, como en muchos otros lugares del planeta, el interés de los habitantes de Nauru por el fútbol.

El ejemplo de Cabo Verde, una nación con escaza historia futbolera, que hizo presentaciones memorables ante Argentina y España, finalistas del torneo, se erige como uno de los grandes referentes de esta nación.

Uno de los primeros objetivos de los voluntarios es conseguir balones para los niños de la isla. La campaña contempla entregar una pelota a cada joven que esté entre los 4 y 14 años, es decir, alrededor de 2.000 niños, con ayuda de las once escuelas y las iglesias de Nauru. Los organizadores aspiran a que este primer contacto deje desarrollar una cultura futbolística que hasta ahora prácticamente no existe.

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El proyecto enfrenta obstáculos considerables. Nauru tiene apenas 21 kilómetros cuadrados y décadas de explotación de fosfato han dejado grandes extensiones del territorio inhabitables o difíciles de utilizar.

La población, de unas 12.000 personas, se enfoca sobre todo en las zonas costeras y a su vez, el país solo posee actualmente una superficie polvorienta para practicar fútbol. Los voluntarios estudian alternativas como utilizar terrenos privados o incluso construir canchas cubiertas.

No es la primera vez que el país quiere acercarse al fútbol internacional, esto debido a que, en 1994, representantes del país jugaron contra un equipo de expatriados de las Islas Salomón, así como en 2014, jugaron un partido en contra de un conjunto de refugiados. También se organizó un partido contra un equipo amateur de Inglaterra que finalmente no pudo disputarse por razones económicas.

Ahora, la apuesta es construir un proyecto a largo plazo. Pomroy sueña con formar durante varios años a un grupo de jóvenes que pueda disputar el primer partido internacional de Nauru cuando sus integrantes tengan entre 17 y 18 años. La meta, explica, no es organizar un encuentro aislado, sino crear una estructura que permita que el fútbol eche raíces en la isla.

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