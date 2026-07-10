Ministro de Defensa de Colombia niega golpe de Estado y promete transición presidencial pacífica para agosto

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, negó cualquier posibilidad de golpe de Estado y aseguró que la Fuerza Pública respetará los resultados de las elecciones presidenciales, en medio de crecientes especulaciones sobre un eventual desconocimiento al triunfo electoral de Abelardo de la Espriella.

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La controversia se intensificó después de varios pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y las denuncias públicas del presidente electo, quien calificó de "golpista" la actitud del actual Gobierno, situación que provocó la suspensión del proceso de empalme entre ambas administraciones.

Sánchez reveló que sostuvo conversaciones directas con Petro para abordar exclusivamente temas de seguridad durante la transición del poder. Según explicó, el mandatario negó de manera categórica cualquier intención de desconocer el resultado electoral.

“Aquí ya las elecciones pasaron, aquí es claro que el 7 de agosto hay un nuevo presidente tomando posesión del cargo. Aquí lo único que hay es seguridad y tranquilidad de todo este proceso democrático”, indicó.

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El ministro insistió en que el papel de la Fuerza Pública no depende de intereses políticos sino del cumplimiento estricto de la Constitución. "La Fuerza Pública tiene claro su rol: obedecer la Constitución y la ley, acatar los lineamientos del presidente que esté, del actual hasta el 6 de agosto y del que viene a partir del 7 de agosto", manifestó.

Las declaraciones también respondieron a interpretaciones surgidas tras una visita de Sánchez a la Casa de Nariño, donde algunos sectores aseguraron que existía un distanciamiento entre el Ministerio de Defensa y la Presidencia.

El ministro negó cualquier enfrentamiento institucional y explicó que las reuniones con el jefe de Estado forman parte del trabajo cotidiano. "Yo no fui a la Casa de Nariño a hacer un reclamo. Es el trabajo que hacemos todos los días", precisó.

Durante el acto oficial de rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, Sánchez reconoció públicamente a De la Espriella como próximo jefe de Estado. "Ya las autoridades electorales dijeron quién es el Presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026 y es el doctor De La Espriella", afirmó.