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“Hoy, la dictadura solo ha traído más represión”: el mensaje de la senadora María Elvira Salazar y varios legisladores de EE. UU. al cumplirse cinco años del 11J en Cuba

julio 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
Congresistas de los EEUU se pronuncian al cumplirse 5 años del 11J en Cuba - Foto: AFP
Congresistas de los EEUU se pronuncian al cumplirse 5 años del 11J en Cuba - Foto: AFP
En conmemoración del 11J, algunos legisladores de ascendencia cubana, por medio de la red social X, solicitaron que todos los presos políticos sean liberados de manera inmediata.

Tras los cinco años del mayor estallido social que ha vivido Cuba durante las últimas décadas, varios congresistas de los Estados Unidos han recordado esta fecha por la valentía que tuvo en aquel momento el pueblo cubano agobiado por la dictadura castrista.

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En conmemoración del 11J, algunos legisladores de ascendencia cubana, por medio de la red social de X, pidieron que todos los políticos sean liberados de manera inmediata.

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"El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano le demostró al mundo que su deseo de libertad es más fuerte que la dictadura que lo oprime. “Debemos seguir a su lado hasta que Cuba sea libre”, dijo la senadora republicana María Elvira Salazar.

A pesar de la valentía del pueblo en aquel momento, la legisladora señaló que a la fecha el régimen continúa ejerciendo “represión”, llevando al pueblo a la “miseria”, incluso a un “país al borde del colapso”.

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart se solidarizó con el pueblo cubano golpeado por la injusticia de un régimen al que señaló de ser responsable de crímenes atroces.

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“Hoy, nos unimos en solidaridad con el valiente pueblo cubano que, el 11 de julio de 2021, hizo historia al levantarse en toda la isla para exigir libertad, dignidad y el fin de décadas de tiranía”, dijo Díaz-Balart.

Asimismo, aprovechó este espacio para exigirle al régimen que libere de manera inmediata a todos los presos políticos. También pidió por “el fin de la impunidad para los responsables de estos atroces crímenes”.

Entre tanto, el senador estadounidense Rick Scott, también por medio de su red social de X, conmemoró la valentía que tuvo el pueblo en ese entonces. Asimismo, dejó claro la importancia de seguir insistiendo por la libertad y de que los responsables de la injusticia y de la precariedad que vive la isla paguen por todo el daño que han hecho.

“Nos unimos al pueblo de Cuba en su valiente lucha por la libertad y la democracia. NUNCA PODEMOS DEJAR DE LUCHAR hasta que veamos un nuevo nacimiento de la libertad en la isla y el régimen ilegítimo de Castro/Díaz-Canel sea llevado a rendir cuentas. ¡Patria y Vida!”, expresó Scott.

Cabe destacar que hace cinco años miles de cubanos salieron a las calles para exigir un futuro mejor, un cambio de política, un país en libertad tras décadas de represión por parte del régimen castrista, pero en lugar de escuchar al pueblo, la dictadura respondió con brutalidad, golpeando a manifestantes pacíficos en las calles y arrestando a muchos.

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