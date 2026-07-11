Falleció Jayden Adams, futbolista de 25 años que participó en el Mundial en curso: "El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes"

El mundo del fútbol lamenta la triste noticia del fallecimiento del centrocampista sudafricano Jayden Adams a los 25 años, luego de representar a su país en la Copa del Mundo que se está disputando actualmente.

"Con profunda conmoción y gran pesar me he enterado del fallecimiento de Jayden Adams", escribió en un comunicado el ministro de Deportes, Gayton McKenzie.

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Aunque el ministro McKenzie no reveló la causa del jugador, aseguró que "el fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes".

En un mensaje en la red social X, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) también rindió homenaje al joven deportista y aseguró: "El fútbol ha perdido a uno de los suyos".

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Las autoridades policiales informaron que se ha abierto una investigación luego de hallar el cuerpo de un hombre de 25 años en una casa en Schotschekloof, un suburbio en el centro de Ciudad del Cabo, este sábado por la mañana.

"Las circunstancias que rodean este incidente están siendo investigadas", declaró a la AFP FC van Wyk, portavoz de la Policía de la provincia del Cabo Occidental.

Adams disputó los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica en la Copa del Mundo, pero no participó en la derrota en la ronda eliminatoria contra Canadá.

Además, el jugador también hizo parte de la selección sudafricana que terminó tercera en la Copa Africana de Naciones de 2024 en Costa de Marfil.

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Su muerte se produce menos de un mes después del deceso de su abuela, quien falleció en vísperas del partido de Sudáfrica contra la República Checa, correspondiente al Grupo A.

"Jayden fue titular en el partido contra la República Checa y lo dio todo, a pesar del dolor por la pérdida de su abuela", declaró en aquel momento la Asociación Sudafricana de Fútbol.