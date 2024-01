“Él (Gustavo Petro) me dijo ‘eso es mucha plata’”: Exministra del Deporte de Colombia sobre la organización de los Juegos Panamericanos en 2027

Continúa el revuelo en Colombia tras la decisión de Panam Sports de quitarle la sede a Barranquilla para organizar los Juegos Panamericanos del 2027, debido a incumplimientos con lo pactado en los contratos.

Pese a que el gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro está intentando convencer a los organizadores de los juegos de dar su ‘brazo a torcer’, siguen echándose culpas los unos a los otros y no aparece un responsable por la pérdida.

En la noche del 4 de diciembre, la exministra del Deporte María Isabel Urrutia ofreció una entrevista para el Noticiero CM& en la que dio su versión de lo ocurrido, luego de verse salpicada en los incumplimientos que llevaron a retirar la organización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla.

En sus declaraciones, Urrutia aseveró que nunca se habló de los Juegos Panamericanos nisiquera en el empalme con el anterior gobierno: “Cuando llego a ser ministra, el gobierno anterior nunca me entregó el Ministerio, yo sabía que existían, pero no sabía cómo eran; en el empalme no me lo entregan como juegos, pero cuando empiezo a revisar cada una de las dependencias encuentro que tenemos un compromiso”.

La exministra aseguró que se dio cuenta que había un compromiso económico de 8 millones de dólares y le comentó al presidente Gustavo Petro quién le respondió “eso es mucha plata, esa plata tenemos que invertirla donde tenemos que hacer y llegar en el conflicto armado”, a lo que ella contestó estar de acuerdo con el mandatario.

Urrutia aseveró que en el gobierno de Duque no hubo dinero destinado para los Juegos Panamericanos y que en el gobierno de Petro se consiguieron los recursos: "Hoy hay 250.000 millones de pesos, para arrancar con los juegos, antes no había un peso, los juegos nunca han existido".

Además, agregó que sabía que Barranquilla no tenía los recursos que debía pagarle a Panam Sports como ciudad elegida para albergar las justas y que había que respaldarlo: "Como vi que Barranquilla no alcanzaba a hacerlo, metimos a Malambo y metimos a Puerto Colombia, los metimos y los dos alcaldes estuvieron de acuerdo en ayudar".

Por último, aseguró que ella en su periodo como ministra del Deporte incluyó en el presupuesto a los Juegos Panamericanos para poder destinarle recursos. Además, añadió que el presidente le dio la orden de buscar los recursos para las justas y ella los buscó hasta internacionalmente, pero cuando los consiguió y debía ir a firmar el compromiso con Panam Sports a Washington, fue despedida del cargo, por lo que no se concretó el compromiso.