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Martes, 13 de octubre de 2026
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Álvaro Pulido Vargas
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El historial delictivo de Álvaro Pulido, testaferro de Maduro y Saab, que enfrenta a la justicia de EEUU

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes, Álvaro Pulido, señalado socio testaferro del dictador Nicolás Maduro, y Alex Saab enfrentarán su primera audiencia frente a la justicia de los Estados Unidos. Este sujeto de nacionalidad colombiana, cuyo verdadero nombre es German Enrique Rubio Salas, se encuentra ligado a un entramado de corrupción con la dictadura venezolana, convirtiéndose en la tercera pieza con pasado en el chavismo que comparecerá ante la justicia norteamericana, al igual que Maduro y Saab.

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