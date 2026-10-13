El historial delictivo de Álvaro Pulido, testaferro de Maduro y Saab, que enfrenta a la justicia de EEUU

Este martes, Álvaro Pulido, señalado socio testaferro del dictador Nicolás Maduro, y Alex Saab enfrentarán su primera audiencia frente a la justicia de los Estados Unidos. Este sujeto de nacionalidad colombiana, cuyo verdadero nombre es German Enrique Rubio Salas, se encuentra ligado a un entramado de corrupción con la dictadura venezolana, convirtiéndose en la tercera pieza con pasado en el chavismo que comparecerá ante la justicia norteamericana, al igual que Maduro y Saab.