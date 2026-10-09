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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Huracán

El huracán Isaías se fortalece a categoría 3 rumbo a Estados Unidos

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Imágen satelital del huracán Isaías - Foto: NOAA y EFE
Imágen satelital del huracán Isaías - Foto: NOAA y EFE
El NHC prevé que el huracán toque tierra en Estados Unidos esta noche o en la madrugada del sábado.

El huracán Isaías se fortaleció este viernes a categoría 3 en una escala de 5, mientras se desplaza hacia las costas de Estados Unidos en el Golfo de México.

Las autoridades de los estados de Florida y Alabama, en donde se esperan efectos del huracán, declararon estado de emergencia desde el jueves y ordenaron evacuaciones.

Isaías registra vientos máximos sostenidos de 195 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami. Se ubica a 275 km de la desembocadura del río Misisipi, en la costa sur de Estados Unidos, y se desplaza a 24 km/h.

El NHC prevé que el huracán toque tierra en Estados Unidos esta noche o en la madrugada del sábado.

Se espera que impacte en la zona comprendida entre la desembocadura del río Misisipi, Alabama y Florida. "Los residentes en esta área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar si se les pide hacerlo", declaró el NHC.

Además de los daños que puede causar el viento, Isaías amenaza con provocar fuertes lluvias, inundaciones repentinas y un aumento en el nivel del mar en las zonas costeras.

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El ciclón, el primero en alcanzar la categoría de huracán en el Atlántico este año, se formó en octubre, en la fecha más tardía para el primero de la temporada desde al menos 1905, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

En el condado de Escambia, en el noroeste de Florida, las autoridades ordenaron evacuaciones en algunas zonas costeras desde el mediodía del jueves, ante el peligro de inundaciones.

En Pensacola, ciudad de este condado, operarios de las empresas eléctricas se instalaron en hoteles de la zona, con maquinaria y equipos para atender posibles cortes de luz. También se habilitaron algunos albergues.

Autoridades federales anunciaron que se coordinan con los gobiernos locales para una adecuada respuesta al huracán.

"A quienes están en la ruta de la tormenta, les pedimos que pongan de su parte para estar listos", dijo en X Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque las tormentas tropicales pueden formarse durante esos meses, el primer huracán suele aparecer mucho antes de octubre.

La tardía formación de Isaías en el Atlántico contrasta con la actividad registrada en el Pacífico, donde se han desarrollado varios huracanes durante el año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia al fenómeno de El Niño, que provoca un calentamiento del agua en el Pacífico y cambios en los patrones del viento y lluvia, según la NOAA.

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