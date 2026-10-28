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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Caracas

Accidente en el centro de Caracas: una persona resultó herida al caer por una alcantarilla

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre resultó herido al caer por una alcantarilla en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Hombre resultó herido al caer por una alcantarilla en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Según expertos, la situación del sistema de alcantarillado y drenaje en Caracas es crítica y representa un riesgo constante tanto para peatones como para conductores.

Este miércoles 28 de octubre, una persona resultó herida tras caer en una alcantarilla que cedió en el centro de Caracas, cerca de la iglesia Santa Teresa.

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El periodista Román Camacho reportó el hecho y señaló que, hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

En imágenes difundidas en la red social X (anteriormente llamada Twitter) se ve al hombre tendido en las profundidades de la alcantarilla.

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Asimismo, en el mencionado audiovisual se ve a otros dos hombres intentando auxiliar a la persona herida.

Según expertos, la situación del sistema de alcantarillado y drenaje en Caracas es crítica y representa un riesgo constante tanto para peatones como para conductores.

El problema estructural combina la falta crónica de mantenimiento profundo, el robo o deterioro de las estructuras físicas y una severa acumulación de desechos sólidos.

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Organizaciones vecinales han denunciado de manera continua que un alto porcentaje de las alcantarillas en calles y aceras carecen de sus respectivas cubiertas metálicas.

Tal situación genera accidentes de tránsito recurrentes, caídas de transeúntes y maniobras peligrosas por parte de motorizados y conductores para evitar los huecos.

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