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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Policía de Colombia

Asesinan a policía en Hato Corozal, Casanare: otro uniformado y una mujer habrían resultado heridos

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía de Colombia - AFP
Policía de Colombia - AFP
También se conoció preliminarmente que, después del ataque, los responsables habrían hurtado las armas de dotación de los uniformados.

Como Juan Sebastián Quintero fue identificado el patrullero de la Policía Nacional que perdió la vida en un ataque armado registrado en el municipio de Hato Corozal, Casanare. El uniformado estaba vinculado a la institución desde 2012.

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Según información preliminar, dos policías que se encontraban cerca de una estación de servicio realizando actividades de registro y control fueron atacados con arma de fuego por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Los uniformados habrían sido sorprendidos cuando llegaban a atender un procedimiento.

Uno de los policías murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro fue trasladado de urgencia al hospital local. También se conoció preliminarmente que, después del ataque, los responsables habrían hurtado las armas de dotación de los uniformados.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó el atentado y expresó su solidaridad con los policías, sus familias y toda la institución. A través de un pronunciamiento, condenó el ataque y aseguró que en estos momentos es necesario permanecer unidos para respaldar a la Fuerza Pública y enfrentar a quienes pretenden sembrar terror y afectar la tranquilidad del departamento.

“Nuestros policías no están solos, Casanare y Colombia están con ustedes”, manifestó el mandatario departamental.

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Asimismo, se conoció que durante el ataque armado una mujer habría sufrido una lesión en uno de sus brazos. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de la herida ni sobre su estado de salud.

La muerte del policía vuelve a encender las alertas por los hechos de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública en distintas regiones del país, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables del ataque.

Del mismo modo, por este hecho, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó desplegar todas las capacidades operacionales para perseguir y capturar a los responsables. También aseguró que quienes estén detrás del ataque pagarán por el crimen.

No permitiremos que estos asesinos crean que pueden arrebatarle la vida a nuestros héroes y escapar de la justicia. Los vamos a perseguir hasta encontrarlos; pagarán por este crimen”, aseveró.

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