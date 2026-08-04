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Martes, 04 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Está sería la banda presidencial que portaría Abelardo De La Espriella: está hecha con oro

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Banda presidencial de Abelardo De La Espriella - EFE
Banda presidencial de Abelardo De La Espriella - EFE
Cada detalle está hecho a mano por Luis Abel, artesano y retirado del Ejército Nacional.

La ceremonia de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, contará con una presencia de talla mundial. De acuerdo con la información difundida, entre los asistentes confirmados se encuentran el rey de España, Felipe VI, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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El evento se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en una jornada que quedará para la historia al convertirse en la primera posesión presidencial que se realiza fuera de Bogotá, luego de que el Congreso aprobara el cambio de sede.

Entre los invitados confirmados también figuran Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast, entre otros jefes de Estado y representantes internacionales.

La confirmación de la presencia de estas delegaciones fue ratificada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien informó que la ciudad recibirá diez delegaciones internacionales encabezadas por mandatarios, diplomáticos y líderes de organismos multilaterales.

Asimismo, en las últimas horas se conoció la banda presidencial que portará Abelardo De La Espriella. Está hecha a mano por Luis Abel, artesano y retirado del Ejército Nacional, quien lleva 30 años dándole vida a esta auténtica pieza que viste el presidente.

Según la información divulgada por el medio Caracol Noticias, está hecha en satín y oro, y mide 60 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Incluso, el bordado del escudo es elaborado completamente a mano por Luis Abel. Asimismo, relató que tardó cerca de 40 días en realizarla.

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Del mismo modo, Luis afirmó que en Colombia ha elaborado esta pieza para cinco presidentes y, en el extranjero, ha hecho cinco para Panamá, cuatro para Ecuador, cuatro para Chile, tres para Perú, tres para Brasil y tres para México.

Finalmente, el artesano indicó que es un orgullo para él y para su tierra, pues asegura que es de un pueblo llamado El Carmen, en Nariño. También aprovechó para hacerle un llamado al presidente electo para que recuerde a lo que él denomina los "pueblos olvidados por el Gobierno Nacional".

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