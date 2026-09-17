¿El más caro del mundo?: SAIME publicó nueva modalidad de entrega de pasaporte en un día con un excesivo precio que supera al de varios países

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela anunció una nueva modalidad de pasaporte que promete mejorar los tiempos de espera tradicionales: la entrega del documento el mismo día del trámite.

La iniciativa, que ha sido denominada como "pasaporte habilitado", llega como una respuesta a los tiempos de espera para obtener o renovar el documento, que han sido históricamente prolongados.

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El SAIME también dio a conocer los costos asociados a esta nueva modalidad, lo que ha generado molestia generalizada.

Mientras algunos usuarios celebran la posibilidad de obtener el documento de manera expedita, otros han expresado preocupación por los excesivos costos anunciados.

Varios internautas han comparado el precio del pasaporte venezolano con otros documentos similares a nivel internacional, cuestionando la estructura de costos establecida.

Entre las comparaciones realizadas por usuarios en redes sociales, se mencionan los costos de pasaportes de otros países: "Singapur ($70), Japón ($60), Corea del Sur ($38), España ($30), Italia ($125) y Estados Unidos ($165)", según datos compartidos por ciudadanos.

Esta modalidad de entrega inmediata surge en un contexto donde millones de venezolanos residen fuera del país y requieren mantener vigente su documentación para diversos trámites legales, laborales y migratorios.

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Sin embargo, como es habitual en el régimen, las respuestas llegan tarde. Después de años de inoperancia y complicaciones para conseguir este documento esencial, ahora el SAIME propone una "solución".

El SAIME no ha especificado aún si esta modalidad estará disponible en todas sus oficinas a nivel nacional o si tendrá un alcance limitado.

Los precios publicados por el SAIME: