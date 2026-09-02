Reactivan órdenes de captura contra los criminales más tenebrosos de Colombia, entre ellos alias ‘Calarcá’

La Fiscalía General de la Nación levantó la suspensión de la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', uno de los cabecillas clave de las disidencias de las FARC, y otros 26 peligrosos criminales de las disidencias de las Farc por lo que las autoridades van a poder reactivar su búsqueda en todo el territorio colombiano. “No existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esa farsa”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella, por lo que la Fiscalía procedió a reactivar las órdenes de captura.