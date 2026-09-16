NTN24
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Gustavo Petro

Familia de Kevin Acosta, niño cuya historia clínica fue publicada por Gustavo Petro, pide investigar por homicidio culposo al expresidente y al exministro Jaramillo

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Guillermo Jaramillo - EFE y Minsalud Colombia
Gustavo Petro y Guillermo Jaramillo - EFE y Minsalud Colombia
En la diligencia de conciliación, el exministro Jaramillo no se presentó a la audiencia y, en su lugar, remitió un oficio en el que manifestó que no era su intención conciliar.

La muerte del pequeño Kevin Arley Acosta, que indignó al país luego de que el expresidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, culparan a la mamá del menor y violaran la reserva de su historia clínica al publicarla libremente en redes sociales, ahora vive un duro pulso en los tribunales, donde las víctimas solicitan investigar por homicidio culposo a Jaramillo.

o

Así se dio a conocer desde la oficina del exministro y abogado Wilson Ruiz, quien está al frente del proceso. Desde allí afirmaron que “no se trata de una discusión económica ni de una negociación entre partes. Se trata de la vida de un niño y del derecho de su familia a conocer la verdad y obtener justicia. Por esa razón, la representación de las víctimas continuará adelante con las actuaciones judiciales y de investigación correspondientes”.

Asimismo, desde la oficina de abogados también se aseguró que se habrían compulsado copias al expresidente Petro, debido a su posición frente a la política de salud.

“En el marco de esas actuaciones, ya se habrían compulsado copias al presidente Gustavo Petro por la posible comisión de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la puesta en marcha de la política de salud y las presuntas deficiencias que habrían incidido en los hechos que terminaron con la vida de estas personas”, informaron.

Asimismo, en la diligencia de conciliación sucedió algo particular: el exministro Jaramillo no se presentó personalmente a la audiencia y, en su lugar, remitió un oficio en el que manifestó que no era su intención conciliar.

Para la representación de las víctimas, “este mecanismo resulta cuestionable, pues la fórmula utilizada para plantear su posición no está prevista en la ley como una forma de comparecer personalmente a una audiencia de conciliación”.

o

En ese sentido, así como el exministro no tiene disposición de conciliar, los representantes de las víctimas tampoco, y así lo dejaron claro: “Nunca se ha contemplado negociar ni conciliar sobre la vida de un niño. La vida de Kevin Arley Acosta no es negociable”.

Finalmente, la solicitud busca que el despacho conozca estas actuaciones y tenga en cuenta la posible conexidad entre los hechos que son objeto del proceso contra el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

La oficina de abogados del exministro Wilson Ruiz reiteró su respaldo a la familia de Kevin Acosta y señaló que la vida de un niño no se negocia, no se concilia y no puede reducirse a una discusión entre partes. La familia continuará utilizando las herramientas jurídicas disponibles para que se conozca la verdad y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Niño

Crisis de la Salud

Ministro de Salud

Salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Abelardo de la Espriella recibe un espaldarazo condicionado": experto sobre descertificación de Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Las cajas Clap en medio de la polémica / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Cajas Clap

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Últimas noticias de Abelardo de la Espriella contra el crimen 15 de septiembre | Duros golpes al ELN y rescates

Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)
Régimen de Nicaragua

Peligrosos vínculos con regímenes de China, Rusia e Irán: los Ortega Murillo en la mira de Trump

Fue capturado alias 'Menor' en Buenaventura / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Cayó alias ‘Menor’: autoridades colombianas capturaron al presunto líder de la banda criminal ‘Los Chiquillos’

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Más de Actualidad

Ver más
Un voluntario remueve escombros en un edificio afectado por el doble terremoto del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Desde esta fecha, el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez no publica balance sobre víctimas fatales y daños generales que provocó el doblete sísmico en Venezuela

Donald Trump - EFE
Estados Unidos

"Te utilizaron como a nadie": Trump elogia a su exasesor Michael Cohen por retractarse en frente de él en un programa radial

Dinorah Figuera Diosdado Cabello - Fotos Ilustracion Canva
Venezuela

El duro mensaje de Dinorah Figuera contra Diosdado Cabello: "Ustedes han deteriorado el país"

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Un voluntario remueve escombros en un edificio afectado por el doble terremoto del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Desde esta fecha, el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez no publica balance sobre víctimas fatales y daños generales que provocó el doblete sísmico en Venezuela

Donald Trump - EFE
Estados Unidos

"Te utilizaron como a nadie": Trump elogia a su exasesor Michael Cohen por retractarse en frente de él en un programa radial

Gastronomía - Foto de referencia de Pexels
Colombia

Esta es la ciudad colombiana reconocida entre los 10 destinos gastronómicos más destacados del mundo en 2026

Dinorah Figuera Diosdado Cabello - Fotos Ilustracion Canva
Venezuela

El duro mensaje de Dinorah Figuera contra Diosdado Cabello: "Ustedes han deteriorado el país"

El asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio (EFE)
Magnicidio

Dos implicados en magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador serán extraditados a Estados Unidos

Temblor en Costa Rica (SGC)
Sismos

Temblor de 5,4 de magnitud y profundidad de apenas 7 kilómetros seguido de una fuerte réplica estremeció este lunes a Costa Rica

Futbolistas de la Selección de México (AFP)
México

Futbolista de la Selección de México rompe el silencio tras haber sido vinculado con el secuestro de un empresario

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023