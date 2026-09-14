Gobernador del Caquetá y alcalde de Florencia se enfrentaron en un cuadrilátero y la pelea terminó en el segundo asalto: así quedó registrado dramático final

Un inusual espectáculo que combinó deporte, integración y protagonismo político se vivió en la capital del Caquetá. El gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, se enfundó los guantes para enfrentarse en el cuadrilátero al alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, en el combate estelar de la velada “Guerra en la Selva”.

La contienda, pactada en el marco de un homenaje al histórico entrenador caqueteño Genaro Granja, terminó en el segundo asalto a favor del mandatario departamental.

Tras un primer round parejo e intenso de intercambio de golpes, el gobernador impuso su ritmo en el segundo asalto hasta que el alcalde municipal no pudo continuar, obligando al árbitro a dar por finalizada la pelea.

A pesar de la fiereza del cruce sobre el ring, los mandatarios aclararon que el evento no obedeció a tensiones políticas, sino a una estrategia de convivencia ciudadana y fomento del deporte.

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“Representé a quienes crecieron en los barrios y encontraron en el deporte una forma de compartir”, declaró Ruiz Aguilar tras bajar del ring victorioso ante la ovación de decenas de espectadores.



La jornada, que incluyó otros seis combates de atletas locales, dejó servido el escenario para una nueva edición.

Tras ganar su primera pelea, el gobernador lanzó un reto abierto para su próximo compromiso sobre el cuadrilátero, señalando directamente al alcalde de San Vicente del Caguán, Luis Trujillo, como su futuro rival deportivo.