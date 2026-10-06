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Martes, 06 de octubre de 2026
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"El país requiere con urgencia una política de educación vial": OSV sobre alarmante aumento de accidentes de tránsito en Venezuela

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Miembros de la GNB y Bomberos del estado Carabobo trabajan en un accidente de tránsito - Foto de referencia: EFE
Miembros de la GNB y Bomberos del estado Carabobo trabajan en un accidente de tránsito - Foto de referencia: EFE
Según el OSV, entre los grupos que generan mayor preocupación se encuentran los motociclistas, quienes representan cerca de la mitad de las personas que mueren en accidentes de tránsito.

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recientemente pidió reforzar la educación ante el aumento de siniestros en Venezuela.

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Puntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.

Al respecto, la coordinadora del OSV, Rosibel González, dijo: "Los datos que registramos cada mes no son meras estadísticas frías; representan familias quebradas y vidas que podíamos haber salvado mediante la prevención".

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"El país requiere con urgencia una política de educación vial permanente que comience desde las escuelas y se extienda a cada espacio público, acompañada de infraestructura adecuada y un control riguroso que no busque sancionar por sancionar, sino concientizar sobre el valor de la vida en las vías", acotó.

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Según el OSV, entre los grupos que generan mayor preocupación se encuentran los motociclistas, quienes representan cerca de la mitad de las personas que mueren en accidentes de tránsito.

Además, muchos de los fallecidos son jóvenes y una parte importante de los hechos estaría relacionada con derrapes.

El organismo también señaló entre los principales factores asociados a los siniestros el exceso de velocidad, la imprudencia al volante, el consumo de bebidas alcohólicas y las distracciones durante la conducción.

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