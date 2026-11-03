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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Everest

Estas son las impactantes imágenes de dos helicópteros que se estrellaron cuando muy cerca de tierra intentaban aterrizar en el Everest

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente de helicóptero en Nepal. (AFP)
Accidente de helicóptero en Nepal. (AFP)
Nepal alberga ocho de las 14 montañas más altas del mundo, incluido el Everest, y cada año atrae a miles de alpinistas y excursionistas extranjeros.

Un turista indio falleció y un ciudadano neozelandés resultó herido cuando dos helicópteros colisionaron y se estrellaron mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal.

En esta nación del Himalaya, los helicópteros pequeños se utilizan con frecuencia para transportar a turistas, alpinistas y suministros, así como para realizar evacuaciones de emergencia.

El terreno difícil del país y las condiciones meteorológicas, que cambian con rapidez, hacen que las operaciones aéreas sean especialmente peligrosas.

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Los dos helicópteros, operados por las compañías Fishtail Air y Air Dynasty, chocaron entre sí mientras ambos se disponían a aterrizar en un lugar nevado del distrito de Solukhumbu, el martes por la mañana.

“El turista indio, de 47 años, falleció en el acto”, declaró a los medios internacionales Nabin Raja Budhathoki, responsable de la policía del distrito de Solukhumbu.

Solukhumbu precisó que el ciudadano neozelandés herido, de 53 años, ha sido trasladado por aire a “Katmandú para recibir tratamiento adicional”.

Asimismo, se están realizando los preparativos para trasladar por vía aérea el cuerpo del fallecido a la capital, Katmandú.

Ambos pilotos sobrevivieron al accidente. Nepal alberga ocho de las 14 montañas más altas del mundo, incluido el Everest, y cada año atrae a miles de alpinistas y excursionistas extranjeros.

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