Estas son las impactantes imágenes de dos helicópteros que se estrellaron cuando muy cerca de tierra intentaban aterrizar en el Everest
Un turista indio falleció y un ciudadano neozelandés resultó herido cuando dos helicópteros colisionaron y se estrellaron mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal.
En esta nación del Himalaya, los helicópteros pequeños se utilizan con frecuencia para transportar a turistas, alpinistas y suministros, así como para realizar evacuaciones de emergencia.
El terreno difícil del país y las condiciones meteorológicas, que cambian con rapidez, hacen que las operaciones aéreas sean especialmente peligrosas.
Los dos helicópteros, operados por las compañías Fishtail Air y Air Dynasty, chocaron entre sí mientras ambos se disponían a aterrizar en un lugar nevado del distrito de Solukhumbu, el martes por la mañana.
“El turista indio, de 47 años, falleció en el acto”, declaró a los medios internacionales Nabin Raja Budhathoki, responsable de la policía del distrito de Solukhumbu.
Solukhumbu precisó que el ciudadano neozelandés herido, de 53 años, ha sido trasladado por aire a “Katmandú para recibir tratamiento adicional”.
Asimismo, se están realizando los preparativos para trasladar por vía aérea el cuerpo del fallecido a la capital, Katmandú.
Ambos pilotos sobrevivieron al accidente. Nepal alberga ocho de las 14 montañas más altas del mundo, incluido el Everest, y cada año atrae a miles de alpinistas y excursionistas extranjeros.