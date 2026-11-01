Operación Oppenheimer: el golpe fulminante ordenado por De la Espriella contra el Clan del Golfo

Por orden directa del presidente Abelardo de la Espriella, las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron la Operación Oppenheimer el pasado 28 de octubre en el departamento del Chocó, un bombardeo de precisión que dejó siete integrantes del Clan del Golfo muertos, incluyendo a sus principales cabecillas en la región del Pacífico colombiano.

El Comando contra el Narcotráfico, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, realizó el operativo en zona rural del municipio de Novita utilizando un avión Zafir. La acción militar tuvo como objetivo neutralizar una subestructura que controlaba corredores de narcotráfico e imponía el terror en las comunidades locales.

VEA TAMBIÉN Revelan que pudo haber participación de fuerzas de EE. UU. en el bombardeo del régimen de Venezuela contra el ELN o

Entre los abatidos se encuentra alias Jason Arley García, conocido como alias Canoso, identificado por inteligencia militar como el principal cabecilla de esta estructura del Clan del Golfo en el Pacífico, así como el tercer al mando de la organización. Adicionalmente, tres integrantes resultaron heridos y fueron capturados en el lugar del bombardeo, mientras que posteriormente se realizaron cuatro capturas más, todos puestos a disposición de la justicia.

Las tropas desplegadas por tierra y aire recuperaron fusiles de alta precisión, explosivos y granadas que estaban en poder del grupo terrorista. Las operaciones de consolidación continúan en la zona para asegurar el área y garantizar tranquilidad a los habitantes.

Este operativo se produce en el marco de una intensificación de la lucha contra el narcoterrorismo en Colombia. Paralelamente, la Armada colombiana, en operación conjunta con Estados Unidos, incautó dos cargamentos de cocaína avaluados en más de 92 millones de dólares, con cinco personas detenidas que lanzaron 80 bultos al mar para evadir a las autoridades.

En otra operación en el Caribe, con apoyo de agencias estadounidenses y coordinación de la Armada y Fuerza Aérea, se interceptó una lancha rápida vinculada al tráfico de drogas, incautando cuatro cargamentos de cocaína valorados en más de 360 millones de dólares y deteniendo a cinco personas. La operación contó con labores de detección del Comando Sur de Estados Unidos.

En Barranquilla fueron capturados alias La Patrona y alias FAH, señalados como enlaces entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, en operativo conjunto entre la Policía colombiana y el FBI que permitió neutralizar una tonelada de cocaína destinada a Europa.