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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Papa León XIV

Como un peruano más: el papa León XIV canta el himno nacional en su recibimiento oficial en Lima

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
El papa León XIV. (EFE)
El papa León XIV. (EFE)
El pontífice dejó ver su vínculo con Perú al entonar el himno en la ceremonia en el Palacio de Gobierno, en el país donde vivió por más de 20 años.

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más comentados de su recibo oficial en Perú al cantar el himno nacional en la ceremonia hecha en el Palacio de Gobierno, en Lima. El gesto reflejó la cercanía que sostiene con el país sudamericano, donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa y obtuvo la nacionalidad en el año 2015.

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La escena llamó la atención por la historia que une al papa con Perú. Aunque Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, pasó más de dos décadas vinculado a la Iglesia peruana. En ese tiempo trabajó como misionero, sacerdote y obispo, y desarrolló una relación cercana con diferentes comunidades del país.

Uno de los lugares más importantes de esa etapa fue Chiclayo, donde ejerció como obispo y realizó una parte significativa de su labor pastoral. Su permanencia y trabajo en territorio peruano marcaron su trayectoria, hasta el punto de que en 2015 recibió la nacionalidad de ese país.

Por esa razón, su llegada fue recibida con un significado especial. No se trató únicamente de la visita de un pontífice a una nación latinoamericana, sino del retorno de una figura que conoce de cerca su realidad y que construyó en ese lugar una parte importante de su vida religiosa. Cantar el himno en el acto oficial fue una muestra pública de ese vínculo.

León XIV llegó a Perú el miércoles 11 de noviembre, como parte de la última etapa de su gira latinoamericana. Su avión aterrizó en la base aérea del Callao y luego se trasladó a Lima, donde fue recibido por las autoridades. Entre ellas estuvo la presidenta Keiko Fujimori, durante los actos oficiales en el Palacio de Gobierno.

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La agenda del viaje estima actividades hasta el lunes 16 de noviembre y recorridos por diferentes regiones, entre ellas Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. En esos días, el papá tiene previstos encuentros con representantes de la Iglesia, autoridades, jóvenes y comunidades de distintas zonas del país.

Su regreso representa igualmente una oportunidad para reencontrarse con los territorios y las personas que hicieron parte de su camino previo a asumir el liderazgo de la Iglesia católica. En ese contexto, el recibimiento y el momento del himno dejaron una imagen que resume la relación del pontífice con Perú: la de un religioso que, pese a que nació en Estados Unidos, de igual forma se siente como propio al país que lo acogió por tantos años.

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