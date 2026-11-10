"Habrá una nueva versión de doblaje": Imagem Films MX anuncia cambios en 'Wildwood' tras la polémica por los 'Star Talents'

La polémica por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje tuvo una respuesta oficial. Imagem Films MX hizo el anuncio este 10 de noviembre, donde dice que estrenará una nueva versión de doblaje para México, después de las críticas que recibió la participación de creadores de contenido y figuras del entretenimiento en la película animada de LAIKA Studios, responsable de producciones como Coraline y Kubo y la búsqueda del samurái.

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El anuncio se publicó en la cuenta de Instagram de la distribuidora, por medio de un comunicado en el que detalló que la nueva interpretación quiere ofrecer una alternativa a los espectadores. La compañía confirmó que esta versión va a estar disponible en los cines mexicanos a partir del jueves 12 de noviembre.

“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, buscando ofrecer una alternativa al público mexicano”, indicó la empresa.

La decisión llegó luego de varios días de cuestionamientos por el reparto elegido para la primera versión en español latino. Entre las voces principales estaban la actriz Macarena García, la conductora Natalia Téllez y el creador de contenido Javier Ibarreche. Algunos espectadores criticaron sus interpretaciones y reclamaron que la producción tuviese actores especializados en doblaje.

La controversia igualmente reavivó el debate acerca de los llamados 'Star Talents': personalidades conocidas que prestan su voz a personajes animados. Pese a que su participación puede generar interés comercial, de igual forma provoca cuestionamientos cuando parte del público ve que la experiencia vocal no está a la altura de la producción.

En el comunicado, Imagem Films aclaró que la decisión no representa un rechazo al trabajo realizado por el elenco original. “La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”, enfatizó la distribuidora.

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La discusión se extendió por las redes sociales, donde circularon comparaciones entre las voces de la película y propuestas ofrecidas por usuarios. Además, se impulsó una petición en Change.org para pedir una adaptación con intérpretes profesionales.

Wildwood: El bosque salvaje es una película de animación en stop motion que sigue a Prue McKeel, una joven que se adentra en un bosque fantástico para hallar a su hermano desaparecido. La producción pertenece a LAIKA, el estudio detrás de títulos reconocidos por su trabajo artesanal en animación.

Con el anuncio, el público de México va a poder contar con una alternativa de doblaje desde el 12 de noviembre. No obstante, la distribuidora no explicó en el comunicado el reparto completo de esta nueva versión.