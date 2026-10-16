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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Elon Musk

La Administración Federal de Aviación anunció ‘parte’ sobre el futurista automóvil eléctrico de Elon Musk que vuela

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Carro volador de Tesla. (AFP)
Carro volador de Tesla. (AFP)
Hasta ahora, los desafíos técnicos y regulatorios han impedido el despegue del sector de automóviles voladores.

Elon Musk, director general de Tesla, presentó lo que describió como un auto "volador", equipado con propulsores, durante la transmisión en vivo de un evento de su empresa aeroespacial SpaceX que tuvo lugar el jueves.

Hasta ahora, los desafíos técnicos y regulatorios han impedido el despegue del sector de automóviles voladores.

Musk reveló su nuevo modelo de vehículo deportivo, el Roadster, durante un evento de lanzamiento en Texas el jueves.

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Durante la demostración, que fue transmitida desde la cuenta de X de Tesla, el Roadster autoconducido partió disparado desde una rampa empinada y aterrizó sobre sus ruedas.

"Los vehículos voladores son reales", dijo Musk durante el evento. Aunque el "éxito no está garantizado" en este modelo, "probablemente funcione", añadió.

El dueño de Tesla dijo que el automóvil está equipado con "depósitos de aire de muy alta presión" para impulsarse en el aire.

El multimillonario describió este desarrollo técnico como "lo que pasa cuando se colabora con la mejor compañía de vehículos del mundo y la mejor compañía aeroespacial del mundo", en referencia a sus empresas Tesla y SpaceX.

Musk apuntó a 2028 como el año en que comenzará la producción del auto "volador", aunque el lanzamiento de otros productos de sus empresas Tesla y SpaceX se han retrasado varios años.

El Roadster "no es necesariamente un vehículo óptimo en cuanto a seguridad", pero "será un auto real que estará en las carreteras", declaró.

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"No estoy seguro de que se permita en todas las jurisdicciones, pero será un automóvil que se podrá tener", sostuvo.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) indicó por su parte que el futurista automóvil eléctrico de Musk no puede considerarse una aeronave.

"El vehículo Tesla no cumple con la definición de aeronave de la FAA", respondió de forma escueta la autoridad regulatoria sobre la eventual necesidad de obtener una certificación de vuelo para el inusual aparato.

La presentación del Roadster se pospuso varias veces y se esperaba desde hacía al menos nueve años.

En el sitio web de Tesla, se puede reservar un modelo Roadster "Performance" o un modelo "Thrust", con propulsores mejorados. El precio final de venta no ha sido revelado.

El pionero estadounidense de la aviación Glenn Curtiss comenzó el desarrollo del primer prototipo de automóvil volador en 1917.

Sin embargo, los diseños exitosos empezaron a ser considerados seriamente en los últimos años gracias al desarrollo de motores eléctricos y baterías de alto rendimiento.

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