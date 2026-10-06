El presidente Trump aprueba ejecución por fusilamiento de autor de masacre militar en 2009 en EE. UU

De acuerdo con la información compartida por el portavoz del Pentágono, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó que el terrorista condenado, Nidal Malik Hassan, exmédico psiquiatra del ejército, sea ejecutado mediante un pelotón de fusilamiento del ejército de Estados Unidos, siendo esta la primera ejecución de un soldado norteamericano mediante este método desde la Segunda Guerra Mundial.