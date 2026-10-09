María Corina Machado envía mensaje de solidaridad a Panamá tras el fuerte sismo registrado: "Mi cariño y oraciones; muchísima fuerza"

La premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, envió un mensaje a los panameños en estos momentos difíciles por el terremoto que sacudió al país centroamericano.

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"Mi cariño y oraciones a todos los panameños que han sido afectados por el terremoto de esta tarde, y a todos mis queridos venezolanos que viven en este gran país", dijo Machado vía X.

"En esta hora difícil veremos nuevamente la inmensa solidaridad y generosidad que caracteriza a nuestros pueblos. Gracias por acogerme con tanto afecto; muchísima fuerza", añadió la apodada 'dama de hierro'.

Un sismo de magnitud 7,7 sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre a las 12:56 p. m. (hora local).

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De acuerdo con los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, a una profundidad aproximada de 33 kilómetros.

Las autoridades del país centroamericano realizaron evacuaciones masivas preventivas en rascacielos, oficinas y zonas residenciales debido al fuerte balanceo de las estructuras.

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Tras el temblor, el Centro de Alerta por Tsunamis emitió un aviso preventivo ante la posibilidad de que se generaran olas de tsunami en las costas del Pacífico de Panamá, Colombia, Costa Rica y otros países de la región.

Aunque Panamá no suele figurar entre los países de la región más asociados con grandes catástrofes sísmicas, su ubicación en una zona de actividad tectónica lo ha expuesto a terremotos que han dejado importantes daños y víctimas mortales.

Uno de los episodios más devastadores de su historia fue el ocurrido el 7 de septiembre de 1882, conocido como el 'Gran Terremoto de Panamá'.

El movimiento telúrico alcanzó una magnitud estimada de 7,9 y tuvo su epicentro en el golfo de San Blas.

El sismo provocó severas afectaciones en las ciudades de Panamá y Colón, donde destruyó edificaciones coloniales y ocasionó daños en la infraestructura ferroviaria, incluido el colapso de tramos del ferrocarril.