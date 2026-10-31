James Rodríguez sorprende con increíble disfraz para la celebración de Halloween en Colombia

James Rodríguez no desaprovechó la oportunidad para celebrar Halloween en Colombia, dada su nueva etapa como jugador de Atlético Nacional.

El ex Real Madrid sorprendió con un increíble disfraz para la celebración de Halloween en su país.

El mediocampista eligió a un personaje de DC Comics para la celebración del 31 de octubre.

VEA TAMBIÉN Estos fueron los votos que recibió Luis Díaz en el Balón de Oro 2026: cinco países lo incluyeron entre sus favoritos o

Se trata del Guasón, el supervillano ficticio y enemigo de Batman en Ciudad Gótica.

En un video publicado en las redes sociales del equipo, James apareció maquillado y vestido como el guasón. Además, al saludar a la cámara, el atacante mostró la carta de póker del comodín con el que solía presentarse el personaje ficticio.

VEA TAMBIÉN Al-Ittihad entregó el primer parte médico de Richard Ríos tras su lesión: esto se sabe sobre su estado de salud o

A su vez, el jugador decidió pintarse el cabello de verde, la cara de blanco y los labios de rojo característico, por lo que su apariencia reflejó fielmente al personaje que también ha sido llevado al cine.

Cabe recordar que el Guasón debutó en 1940 en el cómic de Batman, creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson.

Otros integrantes del equipo verdolaga también hicieron gala de sus disfraces, entre ellos algunos de militares, Caperucita Roja y hasta un vendedor ambulante.

James Rodríguez rompió el mercado colombiano tras ser oficializado como nuevo jugador de Nacional después de su participación en el Mundial 2026 con Colombia.