NTN24
Lunes, 26 de octubre de 2026
Lunes, 26 de octubre de 2026
Aerolíneas

Aerolínea de bajo costo planea viajes internacionales desde y hacia Venezuela: ya hay solicitud para ruta con Colombia

octubre 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Avión de JetSMART - Foto de referencia: EFE
Avión de JetSMART - Foto de referencia: EFE
La aerolínea, con gran presencia en Latinoamérica, solicitó en Colombia los permisos para una ruta hacia Caracas, según indicó su propio CEO.

Una aerolínea de bajo costo podría aterrizar próximamente en Venezuela en medio de la apertura que vive el país desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación de Estados Unidos.

La aerolínea, con gran presencia en Latinoamérica, solicitó en Colombia los permisos para una ruta hacia Caracas, según indicó su propio CEO.

o

Se trata de la aerolínea chilena JetSMART que tiene gran presencia en la región, principalmente en Chile y Colombia.

La aerolínea de bajo costo estaría planeando su incursión en el mercado aéreo venezolano, según confirmó su CEO, Estuardo Ortiz.

En conversación con El Aéreo, en el marco del Foro de Líderes y Asamblea General de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Ortiz aseguró que están realizando algunos procesos preliminares para arribar a Venezuela.

“Hay tantas condiciones que tienen que darse para que eso pase, que hay que estar pendiente, que hay que estar cerca. Eso sí lo estamos haciendo”, declaró.

o

En ese sentido, señaló que desde el pasado 10 de mayo, la aerolínea envió una solicitud ante la Aeronáutica Civil de Colombia para operar una frecuencia diaria de la ruta Medellín-Caracas.

“Todavía no hemos decidido que la vamos a operar, pero estamos viéndolo muy de cerca”, agregó.

Cabe recordar que la aerolínea de bajo costo tiene rutas internacionales con su hub principal en Santiago de Chile, desde donde conecta con Perú, Argentina, Brasil, Colombia e incluso Punta Cana.

Temas relacionados:

Aerolíneas

Chile

Caracas

Ruta aérea

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Querían destruir a De la Espriella y a Uribe": Melquisedec Torres sobre Pacto de Valledupar que enreda a Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hezbolá estaría reclutando delincuentes brasileños para operaciones clandestinas en América Latina, según investigación federal

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
En la caravana de María Corina Machado gritan los venezolanos: "¡Fuera Delcy!" / FOTO: Canva
Regreso María Corina Machado

“¡Fuera Delcy!”, gritan los venezolanos que se tomaron las calles para recibir a María Corina Machado

María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa (AFP)
Regreso María Corina Machado

"Necesitamos acelerar tiempos porque la urgencia que tienen los venezolanos llega al drama": Juan Pablo Guanipa

Caravana de María Corina Machado / FOTO: Captura de video
Regreso María Corina Machado

Un atardecer inolvidable para los venezolanos: así avanza la caravana de María Corina Machado

Multitudinarias movilizaciones en territorio venezolano tras regreso de María Corina Machado - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

"Hoy sí podemos decir que los venezolanos están bailando": José Amalio Graterol

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

"Llena un vacío; no debe bajar la presión": Perkins Rocha, en arresto domiciliario, tras regreso de María Corina Machado a Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
César Omaña - Fotos: Redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Así es como el padre de un preso político venezolano pide ver su hijo antes de morir: padece fuerte cáncer

Nayib Bukele | Foto: AFP
El Salvador

Tropas de El Salvador desembarcan en Haití tras advertencia de Nayib Bukele de acabar con bandas criminales de ese país

Habitantes de El Piñal en Táchira protestan por repetidos apagones - Fotos: X / EFE
Táchira

Otra noche más de oscuridad y de protesta en Venezuela: habitantes de El Piñal en Táchira denuncian la mala gestión de Freddy Bernal

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Partido de la NBA - Foto: EFE
NBA

La NBA restringe algunos tipos de apuestas en línea para la nueva temporada tras escándalos que involucraron a jugadores

Shakira | Foto AFP
España

El detalle de la jugadora colombiana Linda Caicedo que sorprendió a Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid

César Omaña - Fotos: Redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Así es como el padre de un preso político venezolano pide ver su hijo antes de morir: padece fuerte cáncer

Nayib Bukele | Foto: AFP
El Salvador

Tropas de El Salvador desembarcan en Haití tras advertencia de Nayib Bukele de acabar con bandas criminales de ese país

Habitantes de El Piñal en Táchira protestan por repetidos apagones - Fotos: X / EFE
Táchira

Otra noche más de oscuridad y de protesta en Venezuela: habitantes de El Piñal en Táchira denuncian la mala gestión de Freddy Bernal

El Salvador | Foto AFP
El Salvador

El Salvador condena a cadena perpetua a dos pandilleros de la Mara Salvatrucha tras reforma judicial impulsada por Bukele

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella

Ejército, Armada y Fuerza Aérea: De la Espriella activará la Fuerza de Tarea Conjunta Urano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023