Aerolínea de bajo costo planea viajes internacionales desde y hacia Venezuela: ya hay solicitud para ruta con Colombia

Una aerolínea de bajo costo podría aterrizar próximamente en Venezuela en medio de la apertura que vive el país desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación de Estados Unidos.

La aerolínea, con gran presencia en Latinoamérica, solicitó en Colombia los permisos para una ruta hacia Caracas, según indicó su propio CEO.

Se trata de la aerolínea chilena JetSMART que tiene gran presencia en la región, principalmente en Chile y Colombia.

La aerolínea de bajo costo estaría planeando su incursión en el mercado aéreo venezolano, según confirmó su CEO, Estuardo Ortiz.

En conversación con El Aéreo, en el marco del Foro de Líderes y Asamblea General de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Ortiz aseguró que están realizando algunos procesos preliminares para arribar a Venezuela.

“Hay tantas condiciones que tienen que darse para que eso pase, que hay que estar pendiente, que hay que estar cerca. Eso sí lo estamos haciendo”, declaró.

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En ese sentido, señaló que desde el pasado 10 de mayo, la aerolínea envió una solicitud ante la Aeronáutica Civil de Colombia para operar una frecuencia diaria de la ruta Medellín-Caracas.

“Todavía no hemos decidido que la vamos a operar, pero estamos viéndolo muy de cerca”, agregó.

Cabe recordar que la aerolínea de bajo costo tiene rutas internacionales con su hub principal en Santiago de Chile, desde donde conecta con Perú, Argentina, Brasil, Colombia e incluso Punta Cana.