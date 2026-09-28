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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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El Observatorio Venezolano de Prisiones reporta que más de 60 personas han muerto bajo custodia del Estado en Venezuela entre abril y septiembre de 2026

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Primer plano en blanco y negro de una mano agarrando barras de metal - Foto de referencia: Pexles
Primer plano en blanco y negro de una mano agarrando barras de metal - Foto de referencia: Pexles
El OVP señala en su informe que el hacinamiento, las deficiencias estructurales y las dificultades para acceder de manera oportuna a servicios médicos siguen siendo problemas que afectan a la población penitenciaria.

En el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se detalla que más de 60 personas privadas de libertad en Venezuela han muerto bajo custodia del Estado entre abril y septiembre de 2026.

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Entre los casos más recientes se encuentra el de Luis Alejandro García, de 30 años, quien falleció en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, antiguo penal de Tocuyito, en el estado Carabobo.

De acuerdo con el reporte del OVP, la causa preliminar de la muerte de García sería tuberculosis, enfermedad infecciosa y contagiosa causada por una bacteria llamada bacilo de Koch.

El OVP señala en su informe que el hacinamiento, las deficiencias estructurales y las dificultades para acceder de manera oportuna a servicios médicos siguen siendo problemas que afectan a la población penitenciaria.

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Las cárceles venezolanas operan muy por encima de su capacidad instalada (con ocupaciones que superan el 150 %), lo que propicia la propagación de enfermedades infectocontagiosas.

Diversas ONG denuncian que las condiciones de reclusión, que incluyen aislamientos prolongados y falta de servicios básicos, transforman los centros penitenciarios en espacios donde la falta de respuesta estatal equivale a una ejecución silenciosa.

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En Venezuela, según nuevos reportes, debido a recientes excarcelaciones, hay un total de 320 presos políticos.

Mientras tanto, la población reclusa general supera las 25.000 personas de acuerdo con las "mediciones oficiales".

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