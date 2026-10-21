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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Gustavo Petro
Programa: Club de Prensa

El audio con el que gobierno Petro pidió a Mancuso interferir en las elecciones: "necesitamos un golpe de opinión"

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
La prueba de que Gustavo Petro intentó cambiar el rumbo de las elecciones en Colombia. La Revista Semana, reveló un audio de un asesor del expresidente en el que se le pide a exjefe paramilitar que hiciera declaraciones falsas contra Abelardo de la Espriella. “Las elecciones están reñidas y con ello la posibilidad de que quienes lleguen, que antes ayudaron a construir la paz con ustedes, les claven el puñal como hizo Uribe, así como Uribe los extradito yo creo que De la Espriella les hará una señora jugada para sacarlos. Necesitamos un golpe de opinión muy grande para que esto cambie si no vamos a perder y yo creo, con todo respeto, que tú tienes en la mano ese golpe de opinión”, fueron las palabras de Víctor Correa Lugo, exasesor del expresidente Gustavo Petro, a Mancuso.

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