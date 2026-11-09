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Bogotá

Subastan en París la primera fotografía conocida de Bogotá tomada hace más de 180 años: esta es la millonaria cifra

noviembre 9, 2026
Por: Luis Cifuentes
La icónica fotografía fue tomada por Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870), diplomático y uno de los primeros fotógrafos documentados en Colombia.
La icónica fotografía fue tomada por Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870), diplomático y uno de los primeros fotógrafos documentados en Colombia.
La icónica fotografía fue tomada por Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870), diplomático y uno de los primeros fotógrafos documentados en Colombia.

Una inédita fotografía de Bogotá fue subastada en París, Francia, en las últimas horas por una millonaria cifra.

Se trata de la primera fotografía tomada de Bogotá con más de 150 años de antigüedad, lo que la convierte en una apreciada pieza artística.

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La casa Christie’s en la capital francesa fue la encargada de la subasta en la que también se ofertará otro lote de más de 300 fotografías de los siglos XIX y XX.

La colección hace parte de las fotografías pertenecientes al periodista y director de Paris Match Roger Thérond en el marco del bicentenario de la invención de la fotografía.

En la fotografía de la capital colombiana, tomada en 1842, se observa la llamada calle del Observatorio y en el fondo las montañas de la famosa cordillera de los Andes.

"Es completamente extraordinario tener esta primera imagen y de esta calidad excepcional", dijo a la agencia EFE Élodie Morel-Bazin, especialista responsable de la puja.

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La icónica fotografía fue tomada por Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870), diplomático y uno de los primeros fotógrafos documentados en Colombia.

Se cree, además, que la inédita imagen es uno de los primeros daguerrotipos tomados en la calle por fuera de Europa y Estados Unidos.

La fotografía fue subastada por un valor de 80 mil euros, lo que evidencia su gran valor.

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