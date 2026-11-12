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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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ELN entregó pruebas de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja secuestrada el pasado 4 de noviembre

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrantes del ELN-Foto: EFE
Integrantes del ELN-Foto: EFE
La subteniente permanece secuestrada en poder de esa organización criminal, mientras las autoridades adelantan gestiones para establecer su paradero y conseguir su liberación.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó pruebas de supervivencia de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, quien fue secuestrada el pasado 4 de noviembre en el municipio de Saravena, Arauca.

La entrega del material se realizó este jueves 12 de noviembre, a través de una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que recibió una carta escrita por la uniformada y una grabación en video.

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En las imágenes conocidas sobre el procedimiento se observa a un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN haciendo entrega de un sobre a los representantes de la comisión humanitaria. Durante el encuentro, el vocero de esa estructura explicó el contenido del paquete.

Hoy, ante la Cruz Roja Internacional, el ELN Frente de Guerra Oriental hace entrega de la prueba de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja, que está de puño y letra y hay un videíto ahí”, indicó el integrante.

Posteriormente, uno de los representantes de la comisión confirmó que recibiría el material para hacerlo llegar a los familiares de la oficial. “Muchas gracias, me encargo de llevarlo a su familia”, manifestó.

Cabe resaltar que la entrega de estas pruebas se produjo durante el procedimiento humanitario en el que también recuperaron su libertad los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación Jesús Antonio Pacheco Obiedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecían secuestrados por esa organización armada.

La oficial continúa en poder del ELN y su ubicación todavía no ha sido establecida por las autoridades. De hecho, integrantes de esa organización criminal revelaron detalles sobre la planeación del secuestro y aseguraron que llevaban ocho meses haciendo seguimiento a sus movimientos.

Llegó el momento de capturarla”, afirmaron los integrantes del grupo armado al referirse a la decisión de retenerla.

Además, el ELN la señaló de presuntamente realizar labores de espionaje en su contra y anunció que sería sometida a un denominado “juicio revolucionario”, una advertencia que aumenta la preocupación por su situación.

El secuestro ocurrió cuando Pantoja se encontraba en el casco urbano de Saravena y fue interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta.

El Frente de Guerra Oriental reconoció su responsabilidad en el hecho y advirtió sobre los riesgos que, según esa organización, representaría una operación militar para intentar rescatarla.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó que Colombia está buscando cooperación internacional para obtener información que permita establecer dónde se encuentra la uniformada.

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El funcionario explicó que solicitaron el respaldo de Estados Unidos para que, a través de sus canales diplomáticos, pueda interceder ante las autoridades venezolanas, teniendo en cuenta la presencia del ELN en la zona fronteriza.

Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela para que allá también hagan un esfuerzo de contribución”, señaló Mora.

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