Cibercrimen en América Latina crece y genera pérdidas hasta por USD 100 millones anuales: Indra explica cómo han cambiado las modalidades en 30 años

El panorama de amenazas cibernéticas en América Latina se ha transformado en un desafío de seguridad que afecta a millones de personas, empresas y gobiernos.

El ransomware, un software malicioso diseñado para secuestrar información a cambio de dinero, lidera la lista de ataques en una región donde la cibercriminalidad no conoce fronteras y se ejecuta desde cualquier punto del planeta con un simple computador.

Juan Carlos Aponte, director de desarrollo de negocio para América Latina de Indramind Security de Indra Group, advierte sobre la magnitud del problema en la región.

Según el experto, Brasil encabeza la lista de países más afectados con fenómenos que combinan ransomware y técnicas de inteligencia artificial generativa, particularmente en el sector de apuestas en línea.

"La gente roba los datos de información, secuestra los datos de información y empieza a hacerlos", explicó Aponte, quien señaló que los daños pueden alcanzar entre 5 y 20 millones de dólares anuales dependiendo del tipo de ataque.

En México prevalece la doble extorsión, una modalidad donde los cibercriminales no solo secuestran información corporativa, sino que después de recibir el pago inicial vuelven a extorsionar a la víctima.

"Te engañó, te hizo una doble extorsión. Es decir, ahora cogí la información, la cambié, no te la devolví o la puse en el mercado a un mejor postor", detalló el especialista.

Este fenómeno afecta especialmente a empresas que manejan información industrial sensible y modelos de negocios desarrollados con inteligencia artificial.

Colombia ocupa el tercer lugar en la región con ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuido) masivos que tumban servidores y páginas web completas.

"Empieza a tomar un bot, que es un robot, y lo empieza a hacer ataques masivos hasta que yo tumbe los servidores y me quedo sin servicio de internet", explicó Aponte sobre esta técnica que paraliza operaciones comerciales enteras.

Adicionalmente, el país enfrenta un crecimiento del "credential stuffing", el robo masivo de usuarios y contraseñas que ahora se potencia con inteligencia artificial para automatizar fraudes.

En Chile predomina el vishing, la combinación de voz y phishing que consiste en llamadas fraudulentas donde delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias para obtener información sensible.

Este tipo de fraude genera pérdidas superiores a 100 millones de dólares anuales a nivel global, afectando tanto a personas como a corporaciones.

Hace 30 años el delincuente debía estar físicamente presente; hoy un cibercriminal puede estafar a miles de personas en varios continentes desde una ubicación remota. La llegada de internet digitalizó el delito y la inteligencia artificial generativa lo ha acelerado a niveles sin precedentes.

Respondiendo a esta realidad, Indra Group celebra 30 años de operaciones en Colombia y presenta su centro de operaciones de ciberseguridad que monitorea continuamente amenazas en sectores como energía, salud, gobierno y transporte.

"Este es un cuartel general, un sitio estratégico donde se combate la cibercriminalidad en todo el continente", destacó Aponte sobre las capacidades desplegadas en América Latina para proteger infraestructuras críticas y operaciones empresariales.