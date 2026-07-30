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Policía de Colombia

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El coronel Jorge Andrés Bernal, sobreviviente del atentado, habló con La Noche de NTN24 sobre el cruel ataque del grupo terrorista a su caravana.

El pasado 28 de julio se vivieron momentos de pánico en Norte de Santander, luego de que se registrara un grave atentado con explosivos contra el comandante de la Policía de ese departamento en la vía hacia el municipio de Sardinata.

El ataque iba dirigido contra el vehículo de uso oficial en el que se movilizaban el comandante de la Policía y un mayor de la institución de Puerto Santander y otros cuatro ocupantes.

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Las impactantes imágenes del lugar de los hechos muestran la severidad del ataque: escombros, humo y la vía totalmente afectada por la fuerza de los explosivos.

Posteriormente se conoció la valiente reacción por parte de varios uniformados del Comando Jungla que se enfrentaron a los guerrilleros en medio de un fuerte cruce de disparos.

El coronel Jorge Andrés Bernal, sobreviviente del atentado, habló con La Noche de NTN24 para dar su testimonio tras salir ileso de un cobarde ataque de los terroristas del ELN.

Bernal relató los hechos, destacando la inmediata respuesta de su equipo que evitó víctimas fatales.

"Detonó el explosivo y vimos a nuestros compañeros heridos, fue crucial intervenir de inmediato", afirmó. Esa intervención rápida permitió rescatar a un subintendente y un patrullero que quedaron heridos pero fuera de peligro.

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La emboscada fue perpetrada en una zona donde los comandos de Bernal eran acompañados por fuerzas especializadas, incluyendo personal de antinarcóticos y tránsito entrenado para tales situaciones.

"Fuimos emboscados a través de artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña por algunos integrantes de este grupo al margen de la ley", señaló.

"Nuestra planeación y preparación evitaron una tragedia mayor", explicó el comandante.

Asimismo, confirmó que, en "las últimas semanas estos grupos al margen de la ley han incrementado las acciones, hemos tenido muchas informaciones de esas intenciones de afectar a la fuerza pública".

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