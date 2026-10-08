“Ella está consciente de lo que le hicieron”: abogado de la mujer que sobrevivió a la ejecución

A medida que avanzan los días, se siguen conociendo nuevos detalles acerca del fallido caso de ejecución de Christa Pike, quien sobrevivió ante los dos intentos de inyección fatal aplicados el pasado 30 de septiembre en Tennessee, Estados Unidos. De acuerdo con la reciente información compartida por parte de sus apoderados, la mujer, quien es atendida en un centro médico, ya despertó, pero aún presenta “confusión cognitiva”.