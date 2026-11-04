Según el Ministerio Público controlado por el régimen venezolano, el retardo procesal en experticias penales ha sido reducido un 90%

El Ministerio Público (MP), institución controlada por la dictadura venezolana, informó recientemente que consiguió reducir en 90,18 % el retraso acumulado en la realización de experticias penales en Venezuela.

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De acuerdo con el balance de dicho organismo, "los peritajes que se encontraban pendientes pasaron de 29.810 al cierre del primer trimestre a 2.928 casos".

Esto, "tras la puesta en marcha de un plan de reorganización y optimización de los procedimientos desde abril de 2026".

Larry Devoe, fiscal general designado por Delcy Rodríguez, dio a conocer los resultados a través de su cuenta oficial de Instagram.

El funcionario de Miraflores "resaltó el trabajo" de los equipos encargados de atender la acumulación de solicitudes que afectaban el desarrollo de las investigaciones penales.

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Para Devoe, "la reducción de los casos pendientes responde al despliegue de personal especializado, la reorganización operativa y la automatización de algunos procesos internos".

Estas medidas, señaló, "buscan agilizar los procedimientos y contribuir al cumplimiento del debido proceso".

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El Ministerio Público también aseguró que "mantendrá los esfuerzos técnicos y humanos durante los próximos meses".

Según el MP, "el plan tiene como objetivo disminuir aún más los peritajes pendientes y ofrecer respuestas más rápidas y oportunas a los ciudadanos".