NTN24
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Régimen venezolano

Según el Ministerio Público controlado por el régimen venezolano, el retardo procesal en experticias penales ha sido reducido un 90%

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo del Ministerio Público de Venezuela, junto a la bandera de Venezuela - Foto: EFE
Logo del Ministerio Público de Venezuela, junto a la bandera de Venezuela - Foto: EFE
Larry Devoe, fiscal general designado por Delcy Rodríguez, dio a conocer los resultados a través de su cuenta oficial de Instagram.

El Ministerio Público (MP), institución controlada por la dictadura venezolana, informó recientemente que consiguió reducir en 90,18 % el retraso acumulado en la realización de experticias penales en Venezuela.

o

De acuerdo con el balance de dicho organismo, "los peritajes que se encontraban pendientes pasaron de 29.810 al cierre del primer trimestre a 2.928 casos".

Esto, "tras la puesta en marcha de un plan de reorganización y optimización de los procedimientos desde abril de 2026".

Larry Devoe, fiscal general designado por Delcy Rodríguez, dio a conocer los resultados a través de su cuenta oficial de Instagram.

El funcionario de Miraflores "resaltó el trabajo" de los equipos encargados de atender la acumulación de solicitudes que afectaban el desarrollo de las investigaciones penales.

o

Para Devoe, "la reducción de los casos pendientes responde al despliegue de personal especializado, la reorganización operativa y la automatización de algunos procesos internos".

Estas medidas, señaló, "buscan agilizar los procedimientos y contribuir al cumplimiento del debido proceso".

o

El Ministerio Público también aseguró que "mantendrá los esfuerzos técnicos y humanos durante los próximos meses".

Según el MP, "el plan tiene como objetivo disminuir aún más los peritajes pendientes y ofrecer respuestas más rápidas y oportunas a los ciudadanos".

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Dictadura en Venezuela

Ministerio Público

Informe

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro Trump; es una derrota muy significativa": Schamis sobre elecciones de medio término en EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Vente Venezuela evalúa cooperación militar con EEUU en medio de cuestionamientos a Delcy

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono revela imágenes de misteriosa nave china: tiene la capacidad de atacar satélites

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Abogado explica lo que puede pasar con el arquero Jesús Owono, involucrado en la muerte del jugador Jesús de Miguel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Así fue el golpe de la DEA y del Ejército colombiano a Los Pachenca en Santa Marta - Fotos: AFP/ X @Ejercito_Div1
Operación

Así fue el golpe de la DEA y el Ejército colombiano a Los Pachenca: “Se esconden como ratas”

Kim yo-Jong (AFP)
Corea del Norte

Hermana del dictador Kim Jong-un lanzó contundente advertencia sobre EE. UU.: "no tenemos necesidad de sentarnos con personas tan poco fiables y hostiles"

Lluvias en Colombia - Foto: EFE
Clima

Autoridad climatológica de Colombia alerta por onda tropical desde Venezuela que podría generar fuertes lluvias en diferentes regiones

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Así fue el golpe de la DEA y del Ejército colombiano a Los Pachenca en Santa Marta - Fotos: AFP/ X @Ejercito_Div1
Operación

Así fue el golpe de la DEA y el Ejército colombiano a Los Pachenca: “Se esconden como ratas”

Kim yo-Jong (AFP)
Corea del Norte

Hermana del dictador Kim Jong-un lanzó contundente advertencia sobre EE. UU.: "no tenemos necesidad de sentarnos con personas tan poco fiables y hostiles"

Lluvias en Colombia - Foto: EFE
Clima

Autoridad climatológica de Colombia alerta por onda tropical desde Venezuela que podría generar fuertes lluvias en diferentes regiones

Captura de alias ‘Majiño’ - Foto: Policía de Colombia
Captura

Contundente golpe al Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ en el Valle del Cauca: capturado segundo cabecilla y explosivista de la organización

Jhon Durán | Foto: EFE
Fútbol

“Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí”: futbolista colombiano responde a las críticas con un doblete en la Europa League

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Colombia

Verónica Alcocer en el ‘ojo del huracán’ y Petro subió la temperatura por una publicación en X: así está el Clima Político

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, junto a colaboradores del chavismo - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Tendrá que enfrentar la justicia pronto": máxima presión de legisladores de EE. UU. contra Cabello

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023