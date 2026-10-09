Elon Musk y el irónico mensaje para Mukesh Ambani tras pelea por la llegada de Starlink: “Mis humildes disculpas por no haberme dado cuenta de que usted es el verdadero jefe de India”

El empresario Elon Musk volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre el mercado de telecomunicaciones de India. En una publicación en su cuenta de X, el fundador de SpaceX se dirigió irónicamente al primer ministro indio, Narendra Modi, pero llamó la atención al referirse a Mukesh Ambani como el “verdadero jefe de India”, en medio de las dificultades que enfrenta Starlink para iniciar operaciones comerciales en ese país.

VEA TAMBIÉN Elon Musk plantea una sorpresiva propuesta que podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial o

“Por favor, acepte mis humildes disculpas por no haberme dado cuenta de que usted es el verdadero jefe de India”, escribió Musk en un mensaje dirigido a Ambani. Posteriormente, cuestionó si el empresario estaría dispuesto a permitir que Starlink compita en el mercado indio, al señalar que los operadores tradicionales buscan mantener su posición dominante.

El magnate también defendió el potencial de su servicio de internet satelital y aseguró que su llegada permitiría conectar a comunidades que todavía carecen de acceso a internet. Según su argumento, la conectividad podría ampliar las oportunidades educativas para los niños y facilitar que pequeños negocios comercialicen sus productos en mercados internacionales.

En otra publicación, Musk sostuvo que Starlink ha demostrado ser una herramienta importante durante desastres naturales en diferentes partes del mundo, especialmente cuando fallan otros sistemas de comunicación. Bajo esa premisa, afirmó que el servicio también podría contribuir a salvar vidas en India.

Las declaraciones se producen en medio de las dificultades de Starlink, empresa de internet satelital de SpaceX, para comenzar a prestar servicios comerciales en India, uno de los mercados de telecomunicaciones más grandes del mundo.

Cabe resaltar que el conflicto se intensificó después de que Musk acusara a empresarios poderosos de obstaculizar la entrada de su compañía para proteger sus posiciones en el sector. Aunque inicialmente no identificó directamente a los responsables, posteriormente mencionó a Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries, conglomerado propietario de Reliance Jio, uno de los principales operadores de telecomunicaciones del país.

VEA TAMBIÉN Elon Musk lidera una nueva estrategia industrial con SpaceX para fabricar turbinas de gas ante la demanda eléctrica de la IA o

Sin embargo, las autoridades indias rechazaron las acusaciones de que exista un bloqueo dirigido específicamente contra Starlink. El Ministerio de Comunicaciones sostuvo que el marco regulatorio es justo y no discriminatorio, y explicó que los operadores deben completar los procedimientos de seguridad correspondientes antes de comenzar sus operaciones comerciales.

Finalmente, cabe resaltar que la competencia también involucra a Bharti Airtel, vinculada con el operador satelital Eutelsat OneWeb, y a la iniciativa satelital de Reliance Jio. Las tres compañías cuentan con autorizaciones para prestar servicios de comunicaciones satelitales, pero deben cumplir los requisitos pendientes para operar comercialmente.