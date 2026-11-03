Fuerte temblor en Colombia de magnitud 5,6: se sintió en la capital Bogotá y otras ciudades

Un fuerte temblor se registró este martes 3 de noviembre en Colombia con epicentro en el centro del país.

El hecho tuvo lugar este martes en la madrugada, cerca de las 4 de la mañana (hora local).

VEA TAMBIÉN Fuerte temblor sacude nuevamente a Panamá: esto se sabe o

El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente una magnitud de 5,3 y minutos después amplió la intensidad a 5,6.

"Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-03, 04:13 hora local Magnitud 5.6. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia", indicó el SGC.

VEA TAMBIÉN Sismo cerca de Bogotá: el temblor fue reportado en Cundinamarca a una profundidad de 149 km o

El epicentro fue Chaparral, Tolima, una zona en la que en los últimos meses se han venido presentando distintos movimientos telúricos.

Según varios reportes, el sismo se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, entre otras.

Los colombianos han estado atentos a nuevos movimientos tras el devastador terremoto que enlutó al país el pasado 10 de agosto.

Aquel terremoto tuvo una magnitud de 7,4, su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar en el departamento del Chocó y dejó 331 muertos