Lanzaron una granada contra la cárcel de mujeres de Bucaramanga: investigan si estaría relacionada con amenazas al Inpec

Un nuevo hecho de violencia encendió las alarmas de seguridad en Bucaramanga, Santander, luego de que una granada explotara en inmediaciones de la Reclusión de Mujeres, cerca de la garita número 7 del establecimiento penitenciario. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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La detonación fue reportada por la guardia del centro carcelario durante la noche del martes 27 de octubre. Tras recibir la alerta, unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar para inspeccionar la zona y recopilar elementos que permitan establecer qué ocurrió en las afueras de la prisión.

Durante la verificación, los uniformados encontraron una espoleta y daños en el portón de la Unidad de Almacenamiento de Residuos de la penitenciaría. Además, como medida preventiva, se intensificaron los controles de seguridad en el sector y se instalaron puestos de control intermitentes sobre la calle 45.

El Grupo Antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta las labores correspondientes para determinar las características del artefacto, reconstruir las circunstancias en las que se produjo la detonación y establecer quiénes estarían detrás de este hecho. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la identidad de los responsables ni el móvil del ataque. Tampoco se ha establecido si hubo personas lesionadas.

¿El atentado estaría relacionado con las amenazas al Inpec?

El ataque ocurre en medio de las denuncias por amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Santander, una situación que ha generado preocupación entre los trabajadores de los establecimientos penitenciarios de Bucaramanga y Girón.

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Cabe resaltar que durante los últimos meses se han conocido intimidaciones, mensajes y videos amenazantes dirigidos contra personal carcelario. En septiembre, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) solicitó a la Defensoría del Pueblo revisar los riesgos que enfrentan los trabajadores y promover medidas para fortalecer su protección.

Entre los antecedentes que han aumentado la preocupación figuran ataques contra funcionarios, el homicidio de un trabajador penitenciario de Palogordo, en Girón, y otras situaciones reportadas en los accesos a los centros de reclusión. Estos hechos llevaron al sindicato a pedir una revisión de las condiciones de seguridad, tanto dentro de las cárceles como durante los desplazamientos de los trabajadores.

A esto se suma la circulación de un video en el que un hombre encapuchado y armado amenaza a funcionarios del Inpec y hace referencia a un supuesto plan pistola. La procedencia de esa grabación y la identidad del sujeto también fueron objeto de investigación.

Por ahora, la investigación continúa para esclarecer el ataque y determinar quiénes participaron en la acción.