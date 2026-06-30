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Terremoto en Venezuela

Embajada de EE. UU. en Caracas revela imágenes de inmersión de perro rescatista en zona de derrumbe en Venezuela

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescatistas en Venezuela (EFE)
Rescatistas en Venezuela (EFE)
En las imágenes quedó retratado el momento en que uno de los entrenados animales se sumerge entre los escombros de un edificio, valiente y con la misión de hallar sobrevivientes tras la tragedia.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas reveló este martes unas imágenes de los heroicos trabajos que hacen los perros rescatistas en las actividades de búsqueda que tienen lugar en Venezuela tras los terremotos que, el pasado miércoles, devastaron zonas del estado La Guaira cerca de la capital.

En las imágenes quedó retratado el momento en que uno de los entrenados animales se sumerge entre los escombros de un edificio, valiente y con la misión de hallar sobrevivientes tras la tragedia.

“Aquí en Venezuela, los caninos reducen rápidamente los grandes sitios de derrumbe a zonas de búsqueda focalizadas. Una vez que alertan, utilizamos dispositivos acústicos y cámaras de búsqueda, todos trabajando en conjunto para encontrar sobrevivientes. Cada recurso. Cada habilidad”, destacó la Embajada sobre las actividades de los animales.

Las operaciones de rescate y ayuda continuaban el martes en Venezuela tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos y al menos 1.700 muertos, mientras agencias de la ONU avisaron de escasez de alimentos y riesgo de enfermedades.

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La tragedia dejó un panorama de devastación en Venezuela, donde la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del régimen de este país sumido en una crisis profunda.

La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales.

Mientras se apagan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados cinco días de la sacudida, la atención humanitaria vira hacia ayudar a las muchas personas que se quedaron sin hogar.

El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, advirtió también de la "presión extrema" sobre los servicios de salud y al riesgo "de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina".

Para acelerar el ingreso de equipos y suministros al país, los Marines estadounidenses pusieron el lunes de nuevo en operación el puerto de La Guaira, uno de los más importantes del país.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio fueron dos de los más fuertes y devastadores ocurridos en América Latina en los últimos tiempos.

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Además de destruir cientos de edificios, los sismos dejaron inoperativo el principal aeropuerto de Venezuela, situado en La Guaira, y también el puerto reparado por Estados Unidos.

En la zona de depósitos del puerto de La Guaira, el estado más destruido por los sismos, funciona ahora una morgue improvisada.

Edificios convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida. Es una posibilidad remota pasados más de cinco días de la tragedia.

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