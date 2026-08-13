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Embajada de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, ofrece puestos de trabajo para profesionales de esta área

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela - Foto de referencia: EFE
Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela - Foto de referencia: EFE
De acuerdo con la instancia, la fecha límite de postulación será el 26 de agosto del año en curso.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas abrió vacantes enfocadas en el área de comunicación social, medios y gestión digital.

Específicamente, la sede diplomática busca ocupar los cargos de Coordinador de Prensa y Medios (Press and Media Coordinator) y Asistente de Gestión de Comunidades (Community Management Assistant) en la capital venezolana.

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De acuerdo con la instancia, la fecha límite de postulación para las mencionadas vacantes será el 26 de agosto del año en curso.

En cuanto al canal oficial de aplicación, está fijada la plataforma Electronic Recruitment Application (ERA).

La Embajada de la Unión Americana pide que se cumplan los "requisitos específicos de experiencia y estudios universitarios solicitados para cada puesto en la plataforma".

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Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su embajada de los EE. UU. en Caracas el 30 de marzo de 2026, tras siete años de ruptura y cierre de las instalaciones desde 2019.

Esto pudo ser posible, recordemos, tras la captura y extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro.

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