Así fue la presentación el show de medio tiempo del final de la Copa Mundial: Shakira, Dudamel, Bieber y Madonna

El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue el escenario donde se llevó a cabo la emocionante final de La Copa Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero en esta ocasión, el fútbol no fue el único protagonista, pues durante la pausa del entretiempo los espectadores vivieron un impresionante espectáculo musical encabezado por Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y Burna Boy.

El formato está muy inspirado en el icónico Halftime Show del Super Bowl y marca una nueva era en el torneo futbolístico de la FIFA, por lo que busca captar nuevas audiencias en todo el planeta.

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En esta ocasión la FIFA logró reunir a icónicos artistas de varias generaciones encabezado por la reina del pop Madonna, quien cantó su legendario éxito musical 'Music', más adelante el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel hizo una grandiosa presentación en compañía de los Muppets.

El famoso grupo BTS también estuvo presente en el show en una breve presentación demostrando sus dotes de baile, mientras que una de las sorpresas más emocionantes del show fue la participación del cantante canadiense Justin Bieber, quien salió al estadio con solo una guitarra para cantar 'EVERYTHING HALLELUJAH' ante los miles de asistentes.

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Pero quien se llevó toda la atención de este medio tiempo fue Shakira, quien cantó su ya icónico tema musical 'Dai Dai' con el cantante nigeriano de afrobeat Burna Boy, esta vez acompañados por los Triplets Ghetto Kids para protagonizar una gran coreografía.

En el cierre del show, miles de niños salieron a la cancha para cantar junto a todos los artistas con un mensaje sobre el amor, marcando así el cierre de este medio tiempo.

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Con la final entre España y Argentina la FIFA busca tener un modelo de espectáculo que esté a la altura de los campeonatos que se juegan en los Estados Unidos, una situación que ha generado varias críticas entre los más puristas de la fiesta del fútbol y que señala que arruina el tiempo de juego en la final.

Les dejamos algunos icónicos momentos: