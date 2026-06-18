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Jueves, 18 de junio de 2026
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Niño usbeko animado por hinchas colombianos - Foto captura video
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Mundial 2026

Emotivo momento se vivió en el Estadio Azteca: mientras niño uzbeko lloraba por la derrota de su selección, hinchas colombianos lo animaban

junio 18, 2026
Por: Natalya Baquero González
En imágenes quedó registrada una conmovedora escena que no pasó desapercibida, pues tuvo como protagonistas a los hinchas de ambas selecciones.

La Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos, en su primera semana de competencia, ya ha dejado momentos memorables tanto para los hinchas como para los propios jugadores.

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Desde el inicio del certamen mundialista hemos visto acontecimientos como el llanto del arquero de Qatar, tras ser elegido jugador MVP del juego ante Suiza; También hemos sido testigos de la hazaña de la debutante Cabo Verde ante su similar de España, esto por destacar algunos hechos en los que los futbolistas han sido los protagonistas.

Gracias a las redes sociales también hemos vivido la fiesta del fútbol fuera de las canchas, donde los aficionados se convierten en el personaje principal.

El pasado miércoles 17 de junio, en el juego entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio Azteca, en imágenes quedó registrada una conmovedora escena que no pasó desapercibida, pues tuvo como protagonistas a los hinchas de ambas selecciones.

En un vídeo que circula por las redes sociales, se logra observar cómo un pequeño niño uzbeko, sentado en una de las sillas del escenario deportivo con una réplica del trofeo de la Copa del Mundo, llora desconsolado al ver la derrota de su selección.

Ante esta conmovedora situación y como un gesto de apoyo y ánimo, los aficionados colombianos que estaban cerca del menor comenzaron a cantar “Uzbekistán, Uzbekistán” con la finalidad de animar al pequeño.

Frente a este emotivo momento, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “Qué grande Colombia”, “¡¡¡¡Genial!!!! “Grande los colombianos”, “Lindo gesto”, “Qué lindo detalle de los colombianos”, “Eso es empatía con el niño inocente”, “Y dicen que es solo futbol”, son algunos de los comentarios que acompañan las diferentes publicaciones.

Cabe destacar que, pese a la derrota en su primera salida, la selección de Uzbekistán todavía tiene seis puntos por disputar. Aunque los rivales que tiene enfrente, RD del Congo y Portugal, no son nada fácil, aún tiene la oportunidad de marcar un precedente en su primer Mundial.

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