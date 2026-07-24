"Delcynismo": La emergencia que dejó expuesta la incapacidad del régimen venezolano

Hace un mes, Venezuela se enfrentó a la peor tragedia de este siglo tras el doble terremoto que sacudió al país. La emergencia dejó al descubierto la incapacidad del régimen venezolano al demostrar que el país no tenía la preparación necesaria para responder ante la tragedia. Para hablar sobre este tema, Diego Scharifker, exconcejal de Caracas y analista político; Vanessa Vallejo, analista política, conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.